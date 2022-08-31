المتهم الرئيسي في مقتل الأستاذ يوسف يسلّم نفسه

يخضع ستة متهمين للتحقيق على مستوى الغرفة الأولى بالمحكمة الابتدائية بوفاريك في قضية مقتل الأستاذ يوسف سليمان من بلدية الصومعة بالبليدة.

وكانت مصالح الأمن الحضري بالصومعة قد أوقفت خمسة من المشتبه فيهم، فيما سلّم المشتبه فيه الرئيسي البالغ من العمر 23 سنة نفسه لفرقة البحث والتحري بالبليدة، ومن ثم تحويله على مصالح أمن دائرة بوفاريك شمال شرق الولاية، حسبما أفادت به مصادر مؤكدة لـ”الشروق”.

وأصدرت النيابة العامة على مستوى مجلس قضاء البليدة، مساء الثلاثاء، بيانا حول وقائع الجريمة التي تعود تفاصيلها إلى تاريخ 24 أوت الفارط، وبحسب المصدر، فإن اثنين من المشتبه فيهم، ويتعلق الأمر بكل من المدعو “ي.ش” و “ا. ش” قاما برشق محل تجاري لبيع الهواتف النقالة ملك لشقيق الضحية في حدود الساعة الخامسة مساء بالحجارة وعاودا المرة على الساعة الثامنة، ما أدى إلى تحطيم واجهة المحل واندلعت اشتباكات على مستوى شارع سليمان محمد وسط مدينة الصومعة على إثرها تدخلت مصالح الأمن، فيما تجدد الشجار واستعمل فيه الجناة أسلحة بيضاء، ما أسفر عن إصابة الأستاذ يوسف سليمان بطعنة على مستوى البطن وكذا شقيقه بجروح مختلفة ليلفظ أنفاسه بتاريخ 26 أوت متأثرا بجراحه.