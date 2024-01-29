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المتوج بجائزة “إنيرجي غلوبال” العالمية يزور الشروق نيوز (صور)

الشروق أونلاين
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المتوج بجائزة “إنيرجي غلوبال” العالمية يزور الشروق نيوز (صور)

زار رئيس جمعية “قصر تافيلالت” بغرداية، أحمد محمد نوح الفائز بالمرتبة الأولى في الجائزة العالمية “إينرجي غلوبال” مقر الشروق نيوز.

وأهدى نوح الذي حظي باستقبال من طاقم الشروق نيوز، فوزه لكل جزائري يعمل بجد لخدمة بلاده.

وقال رئيس جمعية “قصر تافيلالت” بغرداية أحمد محمد نوح خلال نزوله ضيفا على برنامج “الشروق مورنينغ” إن الجائزة المتحصل عليها تعد أكبر جائزة عالمية في مجال البيئة وتكوين المجتمعات للحفاظ على الأرض.

وعن المشروع الفائز بالجائزة قال رئيس جمعية تافيلالت، أنها مدينة جديدة، شيدت فوق موقع صخري على مساحة 22 هكتارا ويضم أزيد من 1000 سكن، بخصائص بيئية وفق نظرة معمارية تهدف إلى تحسين نوعية الحياة، مع مساحات خضراء وبساتين أشجار، مع الأخذ في الاعتبار خصوصيات الموروث المعماري القديم والمحافظة على البيئة.

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