المتورطون جلبوا الاقراص من مخزن قديم لصيدلية مهجورة

قضية المهلوسات منتهية الصلاحية منذ 1999

مهلوس من نوع باركينال منتهي الصلاحية، والذي تم بموجبها توقيف عدة أشخاص بزانة البيضاء دائرة سريانة ولاية باتنة، أن مصدر تلك الحبوب، صيدلية قديمة مهجورة تابعة للقطاع العمومي و تم التخلي عنها منذ التسعينيات، حيث قام الموقوفون الثلاثة الذين علموا بمكان و أمر تخزين تلك الأدوية بالسطو عليها و تخزينها في مقر قديم للحرس البلدي تم هجره منذ فترة طويلة. و كانت مصالح الدرك الوطني أوقفت سبعة أشخاص متهمين بتشكيل جمعية للمتاجرة بالأقراص المخدرة، فاسدة و منتهية الصلوحية منذ العام 1999.