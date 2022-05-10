المتورطون في أحداث الدبيلة بالوادي رهن الحبس

أسفرت عن مقتل شاب وحرق منازل

كشفت نيابة الجمهورية لدى محكمة الدبيلة بمجلس قضاء الوادي الإثنين، النقاب عن الأحداث التي وقعت الأسبوع المنصرم بقرية الجديدة وراح ضحيتها الشاب “بلال”.

وحسب البيان الإعلامي للنيابة، فإن مصالح الدرك الوطني بالدبيلة تلقت يوم 3 ماي 2022 وفي حدود الساعة العاشرة والنصف ليلا، اتصالا من مستشفى حاسي خليفة يفيد بوصول شاب متوفى من سكان الجديدة يدعى “بلال بركة” من مواليد 2003 بعد إصابته بطلق ناري على مستوى الرأس والصدر.

وأضاف البيان، أنه بعد 15 دقيقة تلقت نفس المصالح الأمنية، ومن نفس المستشفى مكالمة هاتفية تعلن استقبالها 12 شخصا تعرضوا لإصابات مختلفة بواسطة سلاح ناري ليتم بعدها مباشرة تشكيل دورية أمنية للدرك الوطني تحت إشراف قائد المجموعة الإقليمية من أجل استتباب الأمن بقرية الجديدة، وهو التدخل الذي أسفر عن توقيف المدعو”ش.ي” كونه مشتبها فيه في قتل المرحوم بلال بركة.

كما عثرت عناصر الدرك على سيارة محروقة من نوع ”أكسنت”، إضافة إلى تعرض 3 منازل للحرق وهي ملك لـ”ش.ع” المشتبه فيه الرئيسي في عملية القتل، والذي تمكن ساعتها من الفرار إلى وجهة مجهولة، وأضاف البيان أنه في الثامن ماي تم تقديم المشتبه فيه والضحايا أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة الدبيلة، ومتابعة خمسة أفراد من نفس العائلة، بتهم بينها القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، وجناية الشروع في القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، وجنحة حيازة حمل السلاح من الصنف السادس بدون رخصة، ليأمر بعدها قاضي التحقيق بإيداع المتهمين الحبس. كما أوضح البيان أن التحقيق القضائي في وقائع أحداث الجديدة يبقى ساريا مع إمكانية إصدار بيان لاحق من أجل تنوير الرأي العام بكل جديد بعيدا عن كل التكهنات والتأويلات.