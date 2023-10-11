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المتّهم المطلوب دوليا بلحاسني يعقوب في قبضة الأمن
الجزائر
بعد ترحيله من ألمانيا

المتّهم المطلوب دوليا بلحاسني يعقوب في قبضة الأمن

الشروق أونلاين
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المتّهم المطلوب دوليا بلحاسني يعقوب في قبضة الأمن
أرشيف
المتهم بلحاسني يعقوب

نقلت مصالح الأمن يوم الثلاثاء، المتّهم المطلوب دوليا بلحاسني يعقوب، إلى مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر، بعد ترحيله من ألمانيا.

وحسب ما أفاد به بيان لمديرية الأمن الوطني، فقد حلّت الطائرة التي تقلّ بلحاسني، بالجزائر عصر الثلاثاء. قادمة من مدينة فرانكفورت، وتحت حراسة عناصر الأمن الوطني المكلّفة بترحيله من ألمانيا.

وكان المتّهم المدعو بلحاسني يعقوب محلّ عدة أوامر دولية بالقبض، صدرت عن السلطات القضائية الجزائرية، يذكر ذات البيان.

“وقد تمّت عملية توقيف المتّهم وترحيله إلى الجزائر، نتيجة للتنسيق المكثف بين مختلف المصالح الأمنية الجزائرية، والدور الفعال للدبلوماسية الجزائرية”، يضيف البيان.

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