المثير للجدل صاحب كتاب”الآيات الشيطانية” يتعرض للطعن في نيويورك

أفادت وسائل إعلام أمريكية أن الكاتب البريطاني سلمان رشدي صاحب رواية “الآيات الشيطانية”، تعرض لهجوم الجمعة في قاعة كان يستعدّ لإلقاء محاضرة فيها بغرب ولاية نيويورك.

وكان آية الله الخميني قد أصدر فتوى بهدر دمه عام 1989 بسبب كتابه المثير للجدل.

وأعلنت شرطة نيويورك أن رشدي تعرّض للطعن في العنق في هجوم استهدفه قبيل إلقائه محاضرة، مشيرة إلى عدم توفر معلومات حول وضعه ومؤكدة توقيف المشتبه به.

وجاء في بيان للشرطة أن “مشتبها به هرع إلى المنصة وهاجم رشدي ومحاوره، حيث تعرض رشدي للطعن في العنق وتم نقله بالمروحية إلى مستشفى في المنطقة، ولا معلومات حتى الآن حول وضعه”.

وأظهرت تسجيلات فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصاً يسرعون لنجدته بعد تعرّضه للطعن في العنق.

وقال أحد الشهود “حدث رهيب وقع للتو في مؤسسة تشوتوكوا، تعرّض سلمان رشدي لاعتداء على المنصة..تم إخلاء المسرح”.

وذاع صيت رشدي البالغ من العمر 75 عاما بعدما أصدر روايته الثانية “أطفال منتصف الليل” في العام 1981 ، حيث تتناول الرواية مسيرة الهند من الاستعمار البريطاني إلى الاستقلال وما بعده.