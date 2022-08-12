المثير للجدل صاحب كتاب”الآيات الشيطانية” يتعرض للطعن في نيويورك
أفادت وسائل إعلام أمريكية أن الكاتب البريطاني سلمان رشدي صاحب رواية “الآيات الشيطانية”، تعرض لهجوم الجمعة في قاعة كان يستعدّ لإلقاء محاضرة فيها بغرب ولاية نيويورك.
وكان آية الله الخميني قد أصدر فتوى بهدر دمه عام 1989 بسبب كتابه المثير للجدل.
وأعلنت شرطة نيويورك أن رشدي تعرّض للطعن في العنق في هجوم استهدفه قبيل إلقائه محاضرة، مشيرة إلى عدم توفر معلومات حول وضعه ومؤكدة توقيف المشتبه به.
الكاتب “سلمان رشدي” يتعرض للطعن على مسرح فعالية بمدينة #نيويورك الأمريكية. pic.twitter.com/PtIxSYUksI
— الأحداث الأمريكية🇺🇸 (@US_World1) August 12, 2022
وجاء في بيان للشرطة أن “مشتبها به هرع إلى المنصة وهاجم رشدي ومحاوره، حيث تعرض رشدي للطعن في العنق وتم نقله بالمروحية إلى مستشفى في المنطقة، ولا معلومات حتى الآن حول وضعه”.
دايلي ميل: #سلمان_رشدي تعرض لنحو 15 طعنة إحداها في الرقبة
#العربية_عاجل
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— العربية (@AlArabiya) August 12, 2022
وأظهرت تسجيلات فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصاً يسرعون لنجدته بعد تعرّضه للطعن في العنق.
وقال أحد الشهود “حدث رهيب وقع للتو في مؤسسة تشوتوكوا، تعرّض سلمان رشدي لاعتداء على المنصة..تم إخلاء المسرح”.
حاكمة #نيويورك كاثي هوشول: الكاتب #سلمان_رشدي مازال على قيد الحياة، وتم نقله إلى أحد المستشفيات المحلية#عكاظ #ان_تكون_اولا https://t.co/JTehHJr0f0 pic.twitter.com/iytoXLgQnE
— عكاظ (@OKAZ_online) August 12, 2022
وذاع صيت رشدي البالغ من العمر 75 عاما بعدما أصدر روايته الثانية “أطفال منتصف الليل” في العام 1981 ، حيث تتناول الرواية مسيرة الهند من الاستعمار البريطاني إلى الاستقلال وما بعده.