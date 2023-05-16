المجازر المرورية تودي بحياة 38 مواطنا خلال أسبوع

في حصيلة جديدة لمصالح الحماية المدنية

لقي 38 شخصا حذفه وأصيب 1634 آخرون بجروح في 1386 حادث مرور وقع بعدة ولايات من الوطن خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 13 مايو الجاري..

وسجلت أثقل حصيلة بولاية النعامة بوفاة 5 أشخاص وجرح 12 آخرين على إثر وقوع 8 حوادث مرور، حسب بيان لمصالح الحماية المدنية.

كما سجلت ذات المصالح 1449 تدخلا، سمحت بإخماد 1030 حريق منها منزلية صناعية ومختلفة، أهمها كان بولاية الجزائر بـ 122 حريقا، الشلف 50 حريقا والبليدة بـ 49 حريق.

وفي مجال العمليات المختلفة قامت مصالح الحماية المدنية خلال نفس الفترة بـ 6760 تدخلا من أجل إنقاذ 436 شخصا كانوا في حالة خطر، إلى جانب القيام بـ 5702 عملية إسعاف.