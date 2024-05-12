المجاهد الرائد محمد بوسماحة في ذمة الله

توفي المجاهد الرائد محمد محفوظ بوسماحة المعروف بمحمد برواقية، الأحد، عن عمر ناهز الـ85 عاما، حسب ما أعلن عنه التلفزيون العمومي.

وأفاد التلفزيون العمومي على صفحته الرسمية عبر فيسبوك أن جنازة المجاهد الراحل ستشيع في مقبرة سيدي يحيى بالعاصمة بعد صلاة العصر.

التحق الفقيد محمد محفوظ بوسماحة بصفوف الثورة كعضو في جيش التحرير الوطني من سنة 1956 إلى 1962، نشط في الولاية الرابعة التاريخية.

تم إلقاء القبض عليه من طرف الاستعمار الفرنسي في 13 جويلية 1961 بعدها فر من السجن بعد 6 أشهر من سجنه.