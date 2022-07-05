المجاهد الوزري يحي في ذمة الله في الذكرى 60 للاستقلال

كان يلقب بـ "سابيلو" ونشط في المنطقة الرابعة

انتقل إلى رحمة الله المجاهد الوزري يحي الملقب ب”سابيلو” عن عمر ناهز ال 85 عاما ،وكان المرحوم قد انتقل إلى رحمة الله في ساعة مبكرة من يوم الثلاثاء بمستشفى عين النعجة.

المجاهد الوزري يحي توفي في الخامس من جويلية 2022،و الذي يصادف الذكرى الستون لاسترجاع السيادة الوطنية، شارك في العديد من المعارك والعمليات العسكرية ضد المستعمر الفرنسي بالولاية الرابعة وخاصة بسيد المداني بمدينة شفة ولاية البليدة، وقد أهلّه نضاله وكفاحه من تقلد عديد المسؤوليات في جيش التحرير الوطني.

و بعد الاستقلال، التحق الفقيد بصفوف الجيش الوطني الشعبي في أول دفعة بعد استرجاع السيادة الوطنية،مما أكسبه خبرة عسكرية متمرسة، فشارك ضمن قوافل الجيش الوطني الشعبي وخاصة في حرب الاستنزاف في بداية السبعينيات كما كان له مشاركة كضابط في الجيش الوطني الشعبي في حرب الرمال.وكانت للمرحوم عدة مساهمات في التعريف بثورة التحرير من خلال مشاركته في نشاطات تاريخية من ندوات وملتقيات، إلى جانب شهادات حية حول مساره النضالي والكفاحي…. إنا لله و إنا اليه راجعون.