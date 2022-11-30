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المجاهد والكاتب والدبلوماسي السابق عثمان سعدي في ذمّة الله

الشروق أونلاين
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المجاهد والكاتب والدبلوماسي السابق عثمان سعدي في ذمّة الله
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الراحل عثمان سعدي

توفي يوم الأربعاء الكاتب والمجاهد والدبلوماسي الجزائري السابق الدكتور عثمان سعدي، عن عمر ناهز 92 عاما، بعد صراع مع المرض.

الراحل عثمان سعدي عرف في كتاباته الصحفية، بدفاعه المستميت عن اللغة العربية. وهو من مواليد عام 1930 في تبسة.

انخرط في صفوف جبهة التحرير الوطني إبان ثورة التحرير. وتولى بعد الاستقلال عدّة مناصب دبلوماسية، على غرار سفارات الجزائر في مصر والعراق وسوريا.

أسّس وترأس الجمعية الجزائرية للدفاع عن اللغة العربية في 1990، وألّف عدّة كتب ومقالات صحفية في الأدب والتاريخ والثقافة.

ويوارى جثمان الفقيد عثمان سعدي ظهر الأربعاء 30 نوفمبر بمربع الشهداء في مقبرة العالية بالعاصمة، بعد الصلاة عليه بمسجد حمزة في دالي ابراهيم.

المقال الأخير للراحل عثمان سعدي على جريدة “الشروق اليومي” من هنا.

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