المجاهد والكاتب والدبلوماسي السابق عثمان سعدي في ذمّة الله
توفي يوم الأربعاء الكاتب والمجاهد والدبلوماسي الجزائري السابق الدكتور عثمان سعدي، عن عمر ناهز 92 عاما، بعد صراع مع المرض.
الراحل عثمان سعدي عرف في كتاباته الصحفية، بدفاعه المستميت عن اللغة العربية. وهو من مواليد عام 1930 في تبسة.
رحمة الله على المجاهد والكاتب الكبير عثمان سعدي احد اكبر المدافعين عن هوية الأمة الجزائرية وفي مقدمتها اللغة العربية.. انا لله وانا إليه راجعون pic.twitter.com/sftaVEFc45
— Debbache mustaphaمصطفى دباش (@Debbachem1) November 30, 2022
انخرط في صفوف جبهة التحرير الوطني إبان ثورة التحرير. وتولى بعد الاستقلال عدّة مناصب دبلوماسية، على غرار سفارات الجزائر في مصر والعراق وسوريا.
أسّس وترأس الجمعية الجزائرية للدفاع عن اللغة العربية في 1990، وألّف عدّة كتب ومقالات صحفية في الأدب والتاريخ والثقافة.
رحم الله الأستاذ عثمان سعدي.
الجميع كتب عن فروسيته وتاريخه الطويل في الدفاع عن اللغة العربية!
لكنني أودّع فيه اليوم “الطيبة مع التواضع والوقار”.
كان رجلا لا تغادره الابتسامة وان ظهر شرسا في الدفاع عن أفكاره.
ومثقفا لا يعنيه التعب في سبيل نشر قناعاته.
إنا لله وإنا إليه راجعون. pic.twitter.com/W37MZzYskh
— kada benamar قادة بن عمار (@benamar31) November 30, 2022
ويوارى جثمان الفقيد عثمان سعدي ظهر الأربعاء 30 نوفمبر بمربع الشهداء في مقبرة العالية بالعاصمة، بعد الصلاة عليه بمسجد حمزة في دالي ابراهيم.
المقال الأخير للراحل عثمان سعدي على جريدة “الشروق اليومي” من هنا.
إنا لله و إنا إليه راجعون..
رحم الله المفكر الدكتور عثمان سعدي، و أسكنه فسيح جنّاته.
كان الفقيد فارسا من فرسان اللغة العربية، و غيورا عليها، و مؤرخا لا يشق له غبار، و دبلوماسيا قديرا .
اللهم ارحمه، و اغفر له. pic.twitter.com/48SiLdvmCo
— مصطفى بونيف Mostefa Bounif (@MostafaBounif) November 30, 2022