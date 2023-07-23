بالوعي والقدرة على إدارة المشاريع... بن براهم:

رافع رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، نور الدين بن براهم، الأحد بباتنة من أجل مجتمع مدني قوي لكسب رهان التنمية بالبلاد.

وأثنى المتحدث خلال إشرافه بدار الثقافة محمد العيد آل خليفة بعاصمة الولاية على افتتاح أشغال منتدى المجتمع المدني للحوار والمواطنة والتنمية المحلية، على المبادرات التي يقوم بها المجتمع المدني محليا ووطنيا من ذلك الديناميكية الكبرى للمتطوعين خلال شهر رمضان الفضيل.

ودعا بن براهم بالمناسبة ممثلي المجتمع المدني الحاضرين بالقاعة، لتقديم “صورة مشرفة ومشرقة للمجتمع المدني وجذابة للشباب المتطوع وكذا الكفاءات والنخب الجديرة بأن تكون في صفوف هذه الفئة التي يعول عليها كثيرا في تنمية البلاد”.

وبعد أن تطرق إلى المكتسبات التي حققها المجتمع المدني بالجزائر، قال “أنا على يقين بأن المجتمع المدني ستكون له خطوات قوية ومفيدة للبلاد من خلال ما أبداه من وعي وتغيير في المفاهيم من مجتمع مدني مستهلك لأنماط بالية من الأنشطة إلى مجتمع مدني يتميز بالوعي ويملك القدرة على إدارة المشاريع”.

ووجه بن براهم دعوة للحضور من أجل تعزيز المبادرات وتوحيد الرؤى وتكاثف الجهود وأيضا إبداء المزيد من الاستعداد والانسجام للتعاون مع المؤسسات الرسمية للدولة للوصول إلى إدارة مشاريع وترقية المجتمع المدني والمشاركة الفعالة في التنمية المحلية.