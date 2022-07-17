-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
انتخابات محلية جزئية في بعض بلديات بجاية وتيزي وزو يوم 15 أكتوبر
الجزائر
قال إنه ليس مجرد هيكل...حمزاوي:

المجتمع المدني قوة فاعلة ضدّ الفساد والبيروقراطية

معاكني فروجة
  • 75
  • 0
المجتمع المدني قوة فاعلة ضدّ الفساد والبيروقراطية

أكد عبد الرحمن حمزاوي، رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، أن المجتمع المدني يعتبر قوة فاعلة في أخلقة الحياة العامة، وله دور أساسي في القضاء على الممارسات السلبية التي أنهكت المواطن والوطن من فساد وبيروقراطية، والتي لايزال البعض لحد الآن يمارسها، مع أننا اليوم في واقع جديد لابد من الجميع أن يتجند من أجل بلورة هذه الرؤية الجديدة.

وخلال زيارة قادته إلى ولاية تيزي وزو، السبت، في إطار انعقاد لقاء فعاليات المجتمع المدني، تحضيرا للجلسات الوطنية التي ستنعقد في شهر أكتوبر المقبل، تحت إشراف ورعاية رئيس الجمهورية، قال حمزاوي إن المجتمع المدني ليس مجرد هيكل وإنما تأسس من صميم وعمق الجمعيات التي لديها قوتها وحضورها وتنشط عبر كل ولايات الوطن، من خلال في ديناميكية جديدة لبلورة الرؤية الجديدة للمجتمع المدني في الجزائر.

وأوضح أن هذه الندوات الولائية هي للوقوف على النماذج الممتازة والرائدة التي تقدم الأفضل خدمة للمواطن والمجتمع، كما أنها تعتبر فضاء للحوار والنقاش والتشاور حول كل القضايا الوطنية.

وشدد حمزاوي أنّ الرهان اليوم على الحركة الجمعوية من أجل المحافظة على استقرار الجزائر السائرة في طريق النمو في مختلف المجالات، خاصة في هذا الظرف الحساس، حيث يترصد بها الكائدون، لهذا وجب التحلي باليقظة والوعي من أجل التصدي لكل الحملات التي تضرب استقرار الوطن ووحدته، على حد تعبيره.

مقالات ذات صلة
الناجحون الجدد في البكالوريا.. هذا موعد التسجيلات الأولية ومراحلها  

الناجحون الجدد في البكالوريا.. هذا موعد التسجيلات الأولية ومراحلها  

تعيين لطيفي رئيسا لمجموعة “السينا” يثير زوبعة في الأفلان!

تعيين لطيفي رئيسا لمجموعة “السينا” يثير زوبعة في الأفلان!

جيجل: وفاة شخصين في حادث سقوط سيارة من منحدر صخري

جيجل: وفاة شخصين في حادث سقوط سيارة من منحدر صخري

وزارة الصحة: 5 تدابير على الحجاج التقيد بها بعد عودتهم من البقاع المقدسة

وزارة الصحة: 5 تدابير على الحجاج التقيد بها بعد عودتهم من البقاع المقدسة

“محاولة جيدة”.. إيلون ماسك يسخر من وكالة ناسا بعد صورها الجديدة للكون

“محاولة جيدة”.. إيلون ماسك يسخر من وكالة ناسا بعد صورها الجديدة للكون

“كناص” يطلق حملة تحسيسية لتعزيز الانتساب

“كناص” يطلق حملة تحسيسية لتعزيز الانتساب

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد