المجتمع المدني قوة فاعلة ضدّ الفساد والبيروقراطية

قال إنه ليس مجرد هيكل...حمزاوي:

أكد عبد الرحمن حمزاوي، رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، أن المجتمع المدني يعتبر قوة فاعلة في أخلقة الحياة العامة، وله دور أساسي في القضاء على الممارسات السلبية التي أنهكت المواطن والوطن من فساد وبيروقراطية، والتي لايزال البعض لحد الآن يمارسها، مع أننا اليوم في واقع جديد لابد من الجميع أن يتجند من أجل بلورة هذه الرؤية الجديدة.

وخلال زيارة قادته إلى ولاية تيزي وزو، السبت، في إطار انعقاد لقاء فعاليات المجتمع المدني، تحضيرا للجلسات الوطنية التي ستنعقد في شهر أكتوبر المقبل، تحت إشراف ورعاية رئيس الجمهورية، قال حمزاوي إن المجتمع المدني ليس مجرد هيكل وإنما تأسس من صميم وعمق الجمعيات التي لديها قوتها وحضورها وتنشط عبر كل ولايات الوطن، من خلال في ديناميكية جديدة لبلورة الرؤية الجديدة للمجتمع المدني في الجزائر.

وأوضح أن هذه الندوات الولائية هي للوقوف على النماذج الممتازة والرائدة التي تقدم الأفضل خدمة للمواطن والمجتمع، كما أنها تعتبر فضاء للحوار والنقاش والتشاور حول كل القضايا الوطنية.

وشدد حمزاوي أنّ الرهان اليوم على الحركة الجمعوية من أجل المحافظة على استقرار الجزائر السائرة في طريق النمو في مختلف المجالات، خاصة في هذا الظرف الحساس، حيث يترصد بها الكائدون، لهذا وجب التحلي باليقظة والوعي من أجل التصدي لكل الحملات التي تضرب استقرار الوطن ووحدته، على حد تعبيره.