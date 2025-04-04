-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
العالم
اقتصاد
رياضة
الرأي
جواهر
منوعات
إنفوجرافيك
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
الجزائر
المجر
باقي بوخالفة
2025/04/04
251
0
شارك المقال
الكاريكاتير
مقالات ذات صلة
النطق بالأحكام في حق أفراد شبكة “بايسيرا” يوم 9 أفريل
تعويضات وامتيازات المتعاقدين بالجماعات المحلية محفوظة بقوة القانون
مجلس حقوق الانسان الأممي يعتمد بالإجماع مشروع قرار الجزائر حول الألغام
الجزائر تسير بخطى واثقة نحو أمنها المائي
بالناحية العسكرية الثالثة.. ضبط 41 كيلوغرام من الكوكايين بأدرار
“أورادور” الجزائر كانت بالآلاف والنازية تلميذ للاستعمار
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
4 أسابيع دراسة والتوقف مطلع ماي القادم
2025/04/04
هذا هو حكم القضاء الفرنسي المتكالب على عطال
2025/04/02
هذا هو المركز الجديد للمنتخب الجزائري في تصنيف “الفيفا”
2025/04/03
من بينها الجزائر.. هذه رسوم ترامب الجمركية على الدول العربية
2025/04/03
بركان المغربي يتخلّى عن الخريطة الوهمية.. ولقجع يتعرّض لـ “الرّجم”
2025/04/02
الرأي
المزيد
قميص بركان!
عبد الناصر بن عيسى
2025/04/04
سياسة التاجر وتجار السياسة
عمار يزلي
2025/04/04
حينما تنفض جناحيها العقابُ
عز الدين مصطفى جلولي
2025/04/02
سنة لبيتكوفيتش مع “الخضر”
ياسين معلومي
2025/04/02
اقرأ… وكتب عليكم الصيام
محمد الهادي الحسني
2025/04/02