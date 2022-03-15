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الجزائر

المجر تسمح للطلبة الجزائريين الفارّين من أوكرانيا بالدراسة في جامعاتها

محمد عبد المؤمن
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المجر تسمح للطلبة الجزائريين الفارّين من أوكرانيا بالدراسة في جامعاتها

وافقت الحكومة المجرية على استقبال الطلبة الجزائريين الفارّين من أوكرانيا، لإتمام دراستهم في جامعات المجر. حسب ما أعلنت عنه سفارة الجزائر في بودابست صباح الثلاثاء.

وجاء في بيان للسفارة:”تعلم السفارة الجزائرية في بودابست الطلبة الذين دخلوا إلى المجر من أوكرانيا. أنّ الحكومة المجرية قررت السماح للراغبين منهم بإتمام دراستهم الجامعية في الجامعات المجرية”.

ودعت السفارة الطلبة المعنيين إلى التواصل مع مصالح السفارة للحصول على كلّ المعلومات والمرافقة اللازمة في هذا الشأن.

وإلى جانب المجر، استقبلت كلّ من رومانيا وبولندا عددا من أفراد الجالية الوطنية في أوكرانيا. بعد تدهور الوضع الأمني هناك عقب التدخّل العسكري الروسي.

وفي 03 مارس الجاري، أشرفت وزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج على إجلاء عدد من أفراد الجالية الفارّين من أوكرانيا. في رحلة خاصة للخطوط الجوية الجزائرية انطلاقا من العاصمة الرومانية بوخارست.

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