المجر والجزائر نحو شراكة رابح–رابح في هذه المجالات

استقبل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين المهدي وليد، بمقر الوزارة، سفير جمهورية المجر بالجزائر، غابور ليفينتي شاركا، بحضور إطارات من القطاع.

وخلال اللقاء الذي جرى مساء أمس الأربعاء، جرى استعراض واقع العلاقات الثنائية التاريخية بين الجزائر والمجر، مع التأكيد على أهمية تعزيزها في مختلف المجالات، خصوصًا في القطاع الزراعي.

تناول الطرفان التحضيرات المتعلقة بالدورة الرابعة لاجتماع اللجنة المختلطة الاقتصادية الجزائرية-المجرية المقررة في ديسمبر المقبل بالجزائر، والتي تشكل فرصة لتعزيز الشراكة والتعاون، وتمكين رجال الأعمال من إقامة مشاريع استثمارية وفق مبدأ رابح-رابح.

واتفق الجانبان على تفعيل وتحيين عدد من اتفاقيات التعاون والشراكة التي تم توقيعها سابقًا، على أن تتم مناقشتها خلال الاجتماع المقبل للجنة المختلطة، إضافة إلى اقتراح برامج جديدة للتعاون في مجالات الابتكار، تربية المائيات، الغابات، البحث العلمي، وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.