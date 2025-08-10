-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
العالم
اقتصاد
رياضة
الرأي
جواهر
منوعات
إنفوجرافيك
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
الجزائر
المجزرة
باقي بوخالفة
2025/08/10
14
0
شارك المقال
الكاريكاتير
مقالات ذات صلة
بنك الجزائر يذكّر بمنع “أي تحويل” لوجهة استخدام مبلغ حقّ الصرف من أجل السفر إلى الخارج
البويرة: غلق مؤقت للطريق الوطني رقم 15 ببلدية أغبالو
رسالة ماكرون “تسيء” إلى ملايين الفرنسيين من أصول جزائرية
العرباوي يستقبل وزير الخارجية الصومالي
الجلسة الطارئة لمجلس الأمن تناقش خطة احتلال غزة
جمركة سلع غير مطابقة للقانون في ميناء الجزائر!
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
بنك الجزائر يذكّر بمنع “أي تحويل” لوجهة استخدام مبلغ حقّ الصرف من أجل السفر إلى الخارج
2025/08/08
الدينار الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي و”البلوك تشين” لحماية السيادة المالية بالجزائر
2025/08/08
هل اقترب ربيعُ مراكش؟
2025/08/08
هكذا صنعت الخوارزميات النهاية المأساوية لجيسيكا مدربة الأوركا!
2025/08/10
نحو تقليص الفرنسية لصالح الإنجليزية في الدخول المقبل
2025/08/09
الرأي
المزيد
الدین جاء للرجال والنساء
محمد الهادي الحسني
2025/08/10
من روتايو إلى ماكرون.. حقد الاستعمار واحد
عبد الحميد عثماني
2025/08/10
إعادة صياغة علاقات الجزائر مع فرنسا وفق معادلة جديدة
2025/08/09
طوابير النجاسة
عبد العزيز تويقر
2025/08/09
مواجهة نظام التنمر الدولي الجديد…
محمد سليم قلالة
2025/08/09