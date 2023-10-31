المجزرة الإسرائيلية في جباليا تخلف 400 ضحية على الأقل

قال مدير المستشفى الاندونيسي أن العدد الأولي للشهداء والمصابين في هجوم الاحتلال الإسرائيلي على جباليا بلغ 400 ضحية، وهو عدد مرشح للإرتفاع.

قال مدير المستشفى الاندونيسي أن العدد الأولي للشهداء والمصابين في هجوم الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا شمال القطاع، بلغ 400 ضحية، وهو عدد مرشح للإرتفاع.

المتحدث قال أن البحث لا يزال مستمرا عمن المفقودين كذلك القيام بعمليات انتشال من تحت الأنقاض.

مدير المستشفى أكد كذلك على ضرورة إمداد المستشفى بالمستلزمات الطبية والأدوية، بالإضافة إلى الوقود وهذا لاستمرار العمل اللازم في المستشفى. “نفاذ الوقود سيؤدي إلى كارثة إنسانية وندعو إلى فتح معبر رفح لإخراج الجرحى.” قال مدير المستشفى الأندونيسي.

ذات المصدر أشار كذلك أن اغلب الجثث والجرحى مصابون بجروح بليغة مما يدل على استخدام الجيش الإسرائيلي في عدوانه أنواعا مختلفة من الأسلحة.

وزارة الخارجية الفلسطينية أدانت في بيان هذه المجزرة الجديدة التي ارتكبها الاحتلال ضد الفلسطينيين في مخيم جباليا، شمال قطاع غزة. وقالت إن الاحتلال ارتكب مجزرة واسعة النطاق وإبادة جماعية على سمع وبصر العالم، بحجة “الدفاع عن النفس”.

وقد حاول الجيش الإسرائيلي التغطية على المجزرة التي ارتكبها في جباليا، وذلك بالإدعاء بتواجد أحد قياديي حماس بالمكان، وهو ما نفته الحركة “حديث العدو الصهيوني الإرهابي عن وجود احد قادة حماس في جباليا مكان المجزرة كذب ولا أساس له”.