المجلس الأعلى للأمن يبدي أسفه من التصرفات العدائية لدولة شقيقة

ترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء 10 جانفي، اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن، وما يلي بيانه:

“ترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء 10 جانفي 2024، اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن، خُصّص لدراسة الوضع العام في البلاد، والحالة الأمنية المرتبطة بدول الجوار والساحل، وفي هذا الصدد أبدى المجلس الأعلى للأمن أسفه للتصرفات العدائية المسجلة ضد الجزائر، من طرف بلد عربي شقيق.”