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المجلس الإسلامي الأعلى يرد على “تخريف” الرسيوني

الشروق أونلاين
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المجلس الإسلامي الأعلى يرد على “تخريف” الرسيوني

رد المجلس الإسلامي الأعلى، الثلاثاء، على تصريحات رئيس الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين أحمد الرسيوني المسيئة للجزائر.

وأفاد بيان للمجلس الإسلامي الأعلى “الريسوني لم يتعظ بالخيبة التي مني بها سلفه علال الفاسي، ذلك أن علال الفاسي رحمه الله تكلم على تندوف والثورة الجزائرية قائمة والمعركة في الجزائر على أشدها”.

وأضاف” وكان كعادته في المحافل الدولية عندما يعظم الكلام عن الثورة الجزائرية وترتفع الأصوات لنصرة الثورة الجزائرية، يحاول أن يحول الأنظار أو يلفت الانتباه إلى دولة المغرب”.

وذكر المجلس الإسلامي الأعلى، بحادثة تاريخية لرئيس الحكومة الجزائرية المؤقتة فرحات عباس حينما رد على علال الفاسي، الذي تحدث عن منطقة تندوف بقوله : “يحررها ويأخذها” وإذا لم يحررها، فليس له الحق في أن يدعيها”.

وأوضح بيان المجلس الإسلامي الأعلىـ أن جيش التحرير تصدى لبعض ضباط الجيش الملكي الذين هجموا على تندوف، حيث تخلى المجاهد محند أولحاج عن انتفاضته بجبال جرجرة ليتحول بجنوده نحو تندوف ويساهم في طرد المعتدين، وكان في إمكانه أن يتجاوز حدود الدولة المغربية  ليحتل ولاية وجدة كاملة، ولكنها شهامة الأبطال الذين يعفون عند المقدرة.

واعتبر المجلس”بأنّ أحلام و أمال الرسيوني ومن قبله شيخه علال الفاسي في مستوى الحلم ولن تتعدى أبدا يأسهما من استرجاع سبتة ومليلية ولله في خلقه شؤون”.

وفي الختام أكد المجلس الإسلامي الأعلى بأنّ العيب لا يقتصر على تخريف الشيخ الريسوني وإنما يتعداه إلى علماء المسلمين الذين يرضون لمخرف مثل الريسوني أن يتولى رئاستهم وقيادتهم.

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