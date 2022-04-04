“المجلس الإسلامي” يشجّع الجزائريين على التبرع بأعضائهم

تأخّر فادح في عمليات الزرع

تأسّف المجلس الإسلامي الأعلى للتأخر الكبير الذي تشهده عملية التبرع بالأعضاء في بلادنا وفشل الحملات التوعوية للتحسيس بجدواها، ما حال دون إنقاذ حياة كثير من المرضى الذين لا أمل لهم في الحياة سوى عمليات الزرع، حيث أصدر في هذا السياق بيانا يحث فيه على أهمية العملية الإنسانية ويبرز مشروعيتها الدينية خاصة بعد الوفاة.

وشهدت عملية التبرع بالأعضاء في الجزائر شبه توقف تام خلال جائحة كورونا، حيث إنّ عمليات الزرع تعد على الأصابع خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ما تسبب في وفاة كثير من المرضى، وهو الوضع الذي أقرّه بيان المجلس، حيث ورد فيه أنّ عمليات زرع الأعضاء البشرية تعرف نقصا كبيرا بالمستشفيات الجزائرية ورغم الجهود المبذولة من طرف الجهات المختصة من أجل رفع عدد العمليات سنويا والاقتراب من المعدلات العالمية في هذا الجانب من خلال سن التشريعات القانونية المنظمة وتوفير الوسائل والأجهزة الطبية اللازمة إلاّ أنّ هذه الجهود تواجهها العديد من العقبات من أهمها نقص عدد المتبرعين، وفق المصدر.

ودعا المجلس الإسلامي الأعلى إلى تجاوز الذهنيات والثقافة البدائية الرافضة للفكرة التي تعتبر العملية تعديا غير مقبول على الجسد الإنساني، والإقبال على التبرع بأعضائهم بعد وفاتهم بالتوقيع على سجل وطني يعطي الحق للجهات المختصة في التصرف فيها عند الحاجة وفي حال موافقة أهلهم وأقاربهم يصبح من الجائز (أو الواجب في حال الوصية) نقل الأعضاء من جسم الميت لإنقاذ حياة أناس آخرين.

وثمّن المجلس عملية التبرع بالأعضاء التي تعد “عملًا عظيمًا وإنسانيًّا قد يساهم في إنقاذ حياة الملايين ممن يعانون أمراضا مستعصية، فعندها سيكون المتبرع قد فكّ عن أخيه المريض كربةً وضائقةً وأزال عنه مرضًا قد يودي به إلى الموت وبأساً ملازمًا له”، حيث أدرج التبرع بالأعضاء في مرتبة التعاون والإيثار وبذل الجهد لإنقاذ الأنفس وإحيائها.