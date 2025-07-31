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المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ينتخب مندوب الجزائر بن جامع نائبا للرئيس

الشروق أونلاين
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المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ينتخب مندوب الجزائر بن جامع نائبا للرئيس
ح. م
المندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع

أنتخب المندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، نائبا لرئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، وفقا لما أفادت به وكالة الانباء الجزائرية، اليوم الخميس، 31 جويلية.

ويعد هذا الانتخاب اعترافا بالتزام الجزائر الراسخ بتعزيز التنمية المستدامة، العادلة والشاملة، على الصعيدين الإقليمي والدولي، تشير الوكالة.

المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهو أحد الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة، يضطلع بدور محوري في متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ومرافقة الدول الأعضاء في التصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الراهنة.

وتنوي الجزائر، من خلال هذا الدور القيادي الجديد، المرافعة من أجل نموذج تنموي متوازن يحقق العدالة الاقتصادية والاجتماعية، انطلاقا من رؤيتها الوطنية القائمة على ترسيخ البعد الاجتماعي في السياسات الاقتصادية، وهي الرؤية التي يجسدها برنامج الرئيس عبد المجيد تبون، الذي يضع التنمية المستدامة في صميم أولويات العمل الوطني، تضيف وكالة الانباء.

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كما ستعمل الجزائر عبر هذا المنصب على إيصال صوت الدول الإفريقية ودول الجنوب والدفاع عن مصالحها المشتركة في ظل التحديات العالمية المتزايدة مع الحرص على ضمان عدم تخلف أي أحد عن ركب التنمية المستدامة.

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