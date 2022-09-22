المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: توقعات إيجابية لاقتصاد الجزائر في 2023

قدّم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي توقعات إيجابية بخصوص وضع الاقتصاد في الجزائر لسنة 2023، خاصة بعد الانطلاقة الفعلية للمشاريع الاستثمارية، وعودة نشاط قطاع البناء والأشغال العمومية.

جاء ذلك في اجتماع عقدته لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني يوم الخميس، مع خبراء ومختصين بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حول المجالين الاقتصادي والاجتماعي في الجزائر.

وحسب بيان للمجلس، فقد تناول المتدخّلون في خلال هذا الاجتماع، مجموعة من المؤشرات العامة حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد لسنة 2021 مقارنة بالسنة التي قبلها.

وعبّر ممثل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمناسبة، عن “ارتياح المجلس لتحسّن الظرف الصحي العام في البلاد، والاستقرار المؤسساتي بعد إجراء انتخابات المجالس المحلية، بالإضافة إلى تسجيل فائض في الميزان التجاري”.

كما تحدث الخبير عن توقعات إيجابية لسنة 2023، لاسيما بعد الشروع في الاستثمارات الكبرى، والانطلاقة الفعلية للمشاريع الاستثمارية التي كانت متوقفة بسبب العراقيل البيروقراطية، إضافة إلى عودة نشاط قطاع البناء والأشغال العمومية.