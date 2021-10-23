المجلس الثقافي البريطاني يطلق دعوة لاختيار 10 فنانين جزائريين

للمشاركة في مشروع "طرق الإصغاء"

أطلق المجلس الثقافي البريطاني في الجزائر دعوة لاختيار 10 فنانين جزائريين (جميع أشكال الفنون) للمشاركة في مشروع “طرق الإصغاء” مع فرقة المسرح والرقص البريطانية الشهيرة “كومبليستي”.

وقال بيان للمجلس الثقافي البريطاني منشور على موقع المؤسسة أن المشروع “يتعلق باستكشاف عملية الإبداع الفني في ظل ظروف التباعد الاجتماعي” حيث يبحث هذا المشروع التعاوني أسئلة ما بعد الأزمة الصحية العالمية من قبيل كيف يمكننا أن نجد إحساسًا بالحيوية العميقة مع الجمهور عندما لا نكونُ في نفس الغرفة؟ وكيف يمكن للتعاون الدولي أن يصبح أكثر استِدامة في عصر أزمة المناخ؟ وهل يمكن للتكنولوجيات الناشئة أن تمنح كل قصة مقعدًا على الطاولة؟

للإجابة عن هذه الأسئلة وأخرى سيركز المشروع على تعاون بين الفرقة المسرحية كومبليسيتي، الكائن مقرها في لندن، والمجلس الثقافي البريطاني و10 فنانين جزائريين مستقلين، على مدار شهرين في نهاية سنة 2021.

وسيثمر هذا التعاون مشروع يمكن أن يكون نموذج لشكل التعاون الدولي في الوقت الذي يتم فيه إغلاق الحدود.

ويشمل التعاون استنادا لبيان المعهد فناني العروض الحية المقيمين بالجزائر الراغبين في إنشاء عمل دولي عن بعد ولديهم “بعض الخبرة في المسرح المبتكر أو المادي أو التعاوني، يُـقَـدِّرون تقبل الخسارة والصراحة والشجاعة والمخاطرة في أنفسهم وفي الآخرين”.

ويجري إنجاز المشروع بالتعاون مع المسرح الجهوي لوهران.

وأوضح بيان المنظمين أن المشروع يجري في شكل ورشة عمل تعاونية ستتم من خلال المنصات الرقمية. سيتضمن هذا في الغالب العمل بشكل فردي في أماكن خاصة، وفي أوقات معينة في مساحة عمل جماعية في وهران. لذلك يتعين على المشاركين او الذين سيتم اختبارهم لهذه الورشة ضمان الاتصال الجيد عبر الفيديو عن طريق الإنترنت وهذا شرطة ضروري. كما يشترط أيضا” حضور المشاركين المختارين في جميع أيام ورشة العمل.

وأشار البيان أن الورشة موجهة للفنانين المحترفين ويجري فيها التواصل باللغة الانجليزية مع توفير ترجمة فورية (إلى العربية والفرنسية) حسب الحاجة.

يستفيد المشاركون من بديل مالي قدره 1000 جنيه استرليني (ما يقابل ذلك محليًا). على دفعتني عند انطلاق الورشة وعند اختتامها بناء على اتفاق موقع بين الطرفين وتشمل هذه الرسوم “مساهمة كل فنان في فعالية مشاركة غير رسمية وغير عامة في 17 ديسمبر 2021، وسيتم الاتفاق على طبيعة وموقع وشكل تلك الفعالية مع المشاركين خلال المشروع. قد يتضمن موقعًا ماديًا وتجمعًا مع الجمهور عن بعد، باعتماد القيود الاجتماعية السارية. سيتم استكشاف هذه الاحتمالات خلال ورشة العمل” وأكد البيان أن التوثيق يشكل “جزءًا من عملية العمل على النحو الذي تقرره كومبليسيتي مع المشاركين”. يمكن استخدام تلك المواد للترويج لهذا المشروع أو أي مشروع مستقبلي للمجلس الثقافي البريطاني أو المنظمات الشريكة، بما في ذلك كومبليسيتي أو المسرح الهجوي بوهران “عبد القادر علولة”. وستكون أي مواد طوّرها المشاركون أثناء ورشة العمل خاصة بهم وقد تكون أساسًا لأعمالٍ أو مشاريع مستقلة”.

تنطلق الورشة في 15 نوفمبر المقبل على أن تستمر على غاية 17 ديسمبر وتجري الورشة على مراحل بين بين 15 نوفمبر و2 ديسمبر: جلسة تمهيدية فردية مدتها ساعة واحدة لكل مشارك في ورشة العمل ومن 6 – 10 ومن 13 – 17 ديسمبر ورشة عمل إبداعية مكثفة بدوام كامل، (تمتد ساعات العمل من 10 صباحًا إلى 4 مساءً كل يوم.

وقد تم تحديد تاريخ 26 من الشهر الجاري كآخر اجل لاستقبال الطلبات على ان تعقد جلسة تقييم بعد الورشة في جانفي المقبل.

يستقبل المركز الثقافي البريطاني طلبات الفنانين المهتمين بالمشاركة وتتضمن سيرة الفنان وأسباب الاهتمام بهذه الورشة نحو 300-500 كلمة ومقطع فيديو أو مقطع صوتي لا تزيد مدته عن 3-4 دقائق.