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الجزائر

المجلس الثوري لفتح يثمن دعم الجزائر المادي والمعنوي لفلسطين

الشروق أونلاين
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المجلس الثوري لفتح يثمن دعم الجزائر المادي والمعنوي لفلسطين
رئاسة الجمهورية
الرئيس عبد المجيد تبون رفقة نظيره الفلسطيني

ثمن المجلس الثوري لحركة التحرير الفلسطينية (فتح)، الأربعاء، الدعم الجزائري المادي والمعنوي للقضية الفلسطينية، معتبر القمة العربية القادمة محطة لإعادة الملف إلى الواجهة.

وجاء في بيان توج اجتماع المجلس: ونحن نتوجه للقمة العربية القادمة في الجزائر الشقيقة بحرصنا على أعلى درجات التنسيق مع الأشقاء، وإعادة فلسطين لصدارة الاهتمام باعتبارها القضية المركزية للأمة، ويثّمن المجلس الثوري الدعم السياسي والمادي والمعنوي الذي تقدمه دولة الجزائر الشقيقة لشعبنا وقضيته العادلة.

كاتب فلسطيني: الجزائر استعادت دورها العربي من البوابة الصحيحة

ويوم 7 ديسمبر 2021، وصف الكاتب الفلسطيني عبد الباري عطوان، قرارات الجزائر بمناسبة زيارة الرئيس محمود عباس باستضافة اجتماع للفصائل وتقديم دعم مالي، مؤشرات عن استعادة دورها على الساحة العربية من البوابة الصحيحة.

وكتب عبد الباري عطوان تغريدة جاء فيها: استقبال الرئيس الفلسطيني عباس والاعلان عن استضافة حوار فلسطينى يضم كل الفصائل وتقديم مئة مليون دولار مساعدة كلها مؤشرات عن استعادة الجزائر لدورها ومكانتها العربية عبر البوابة الصحيحة مع تأكيدنا على ضرورة وصول المساعدات للشعب شكرا للجزائر الشقيقة.

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