المجلس الرئاسي الليبي يؤكد لسفير الجزائر رفض التطبيع مع الكيان

والموقف الليبي ثابت تجاه القضية الفلسطينية..

أكد النائب النائب بالمجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، الأحد، لسفير الجزائر لدى ليبيا سليمان شنين، أن الموقف الليبي ثابت تجاه القضية الفلسطينية.

وأفاد بيان المجلس الرئاسي الليبي أن النائب اللافي أكد لشنين أن “الموقف الليبي الثابت تجاه القضية الفلسطينية، بالرفض الرسمي والشعبي للتطبيع مع الكيان الصهيوني”.

وهذا “من خلال تمسك المجلس الرئاسي بالمواقف الوطنية والقومية الراسخة، بنصرة الشعب الفلسطيني ورفض التطبيع”، يضيف البيان.

كما استعرضا الطرفان الجزائري والليبي “الأوضاع الراهنة التي تشهدها دول الجوار الإفريقي، وتداعياتها على البلدين”.

وبحث الاجتماع أيضا “تطورات المشهد السياسي في ليبيا، وجهود المجلس الرئاسي في إنجاز مشروع المصالحة الوطنية. وسبل تحقيق توافق قانوني وسياسي لإجراء الاستحقاقات الانتخابية”.

وأكد السفير الجزائري الذي استقبله اللافي بديوان المجلس بطرابلس، “على أهمية إنهاء الأزمة في ليبيا بالطرق السلمية من خلال حل ليبي-ليبي”.

وأشار شنين “إلى دعم بلاده لجهود المجلس الرئاسي للوصول إلى تحقيق توافق بين جميع مكونات العملية السياسية. مشيداً بما حققه المجلس في مشروع المصالحة الوطنية”.