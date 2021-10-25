المجلس الشعبي الوطني: البرلمان الفرنسي يشوش على الجزائر إقليميا

قال نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني المكلف بالعلاقات الخارجية منذر بودن، أن البرلمان الفرنسي يشوش على الجزائر إقليميا ويريد بخرجاته إبعاد الجزائر والتشويش عليها.

وأكد بودن، الاثنين، خلال كلمته في افتتاح الندوة البرلمانية التي حملت شعار “البرلمان الفرنسي.. كفى حروبا بالوكالة “، أن تحرشات البرلمان الفرنسي هدفها التشويش على الجزائر حتى تتخلى عن القضايا الإستراتيجية ومشاريعها النهضوية، خاصة بعد أن اتضح أن الجزائر تملك كل المؤهلات لقيادة القضايا الإقليمية.

وقال بودن إن الجزائر لا تحتاج دروسا من أحد ردا على استفزازات البرلمان الفرنسي التي وصفها بأنها سقطة غير بريئة.

وأضاف قائلا “أنه بعد تصريحات الرئيس الفرنسي العدائية تجاه الجزائر، جاء الدور على البرلمان الفرنسي الذي يقوم بحرب بالوكالة من خلال حشر أنفه في الداخل الجزائري بجملة ادعاءات باطلة وهي مجرد مزاعم يكذبها الواقع”.

وأضاف بودن أن البرلمان الفرنسي يتجاهل أن الجزائر دولة مستقلة كاملة السيادة، مؤكدا أن كل ما يقوم به من تحاليل وخرجات استعراضية مدفوعة من أشخاص ولوبيات استعملت كل الطرق لزعزعة استقرار الجزائر.

وصنف بودن التصريحات الصادرة عن البرلمان الفرنسي في خانة الاستفزاز الذي يتجاوز اللباقة الدبلوماسية وصفا إياها بالسقطة غير البريئة.