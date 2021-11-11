المجلس الشعبي الوطني: تأجيل تدخل رؤساء المجموعات البرلمانية إلى السبت

أجل المجلس الشعبي الوطني الجلسة المقررة لتدخل رؤساء المجموعات البرلمانية ورد ممثل الحكومة عليها إلى السبت المقبل.

وأوضح بيان للمجلس الشعبي الوطني، أنه طرأ تغيير على الجدول الزمني للجلسات العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022 حيث تم تأجيل الجلسة التي كانت مقررة الخميس إلى يوم السبت.

وأضاف البيان أنه سيتم في جلسة السبت، استكمال المناقشة العامة بالاستماع إلى تدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية الست وذلك قبل فسح المجال للممثل الحكومة من أجل الرد على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني.