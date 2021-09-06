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الجزائر

المجلس الشعبي الوطني: تاريخ جديد لعرض مخطط عمل الحكومة أمام النواب

الشروق أونلاين
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المجلس الشعبي الوطني: تاريخ جديد لعرض مخطط عمل الحكومة أمام النواب

يعرض الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، مخطط عمل الحكومة على نواب المجلس الشعبي الوطني،الإثنين، المقبل بدلا من يوم الأحد.

وأوضح بيان للمجلس الشعبي الوطني، أنه “تم تعديل الجدول الزمني لأشغال المجلس الشعبي الوطني، حيث تقرر استئناف الأشغال يوم الإثنين 13 سبتمبر 2021 بدلا من يوم الأحد 12 سبتمبر 2021 في جلسة علنية تخصص لتقديم مخطط عمل الحكومة من طرف السيد الوزير الأول.”

المجلس الشعبي الوطني

وسيشرع مباشرة بعد ذلك –يضيف البيان– في “المناقشة العامة التي ستتواصل يومي الثلاثاء والأربعاء 14 و15 سبتمبر 2021 وتختتم الأشغال بالاستماع إلى رد السيد الوزير الأول على انشغالات النواب وكذا التصويت على مخطط عمل الحكومة اللذين برمجا في جلسة علنية تعقد صباح يوم الخميس 16 سبتمبر 2021.”

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