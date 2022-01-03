المجلس الشعبي الوطني: ضبط الجدول الزمني لموعد الجلسات المقبلة

ضبط المجلس الشعبي الوطني الجدول الزمني لجلسات تقديم ومناقشة ثلاث مشاريع في الفترة الممتدة من 10 إلى 17 جانفي 2022، كما خصص جلسة الخميس 13 جانفي لطرح الأسئلة الشفوية، وجلسة الاثنين 17 جانفي.

وأوضح مكتب المجلس الشعبي الوطني، الاثنين، أنه خلال اجتماع ترأسه إبراهيم بوغالي تم ضبط الجدول الزمني للجلسات في الفترة الممتدة من 10 إلى 17 جانفي 2022 تخصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون عضوي يتعلق بالتنظيم القضائي، ومشروع قانون عضوي يتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، ومشروع قانون يتعلق بالمساعدة القضائية.

وأوضح المكتب أنه ستخصص جلسة الخميس 13 جانفي لطرح الأسئلة الشفوية، وستخصص جلسة الاثنين 17 جانفي، للتصويت على مشاريع القوانين المذكورة أعلاه، إضافة الى مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-03 المؤرخ في 25 مارس 2021 المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المصوت عليه سابقا من قبل مجلس الأمة.

ودرس المكتب الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه، وأرسل تلك المستوفية للشروط القانونية الى الحكومة.

كما طلب المكتب من لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، وفقا لاختصاصاتها، إعداد مشروع تعديل النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني على ضوء مختلف التعديلات الدستورية.