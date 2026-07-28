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المجلس الشعبي الوطني يفتتح أشغال الفترة التشريعية العاشرة

الشروق أونلاين
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المجلس الشعبي الوطني يفتتح أشغال الفترة التشريعية العاشرة
أرشيف
المجلس الشعبي الوطني

انطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، أشغال الجلسة الافتتاحية للفترة التشريعية العاشرة للمجلس الشعبي الوطني، إيذاناً بانطلاق المرحلة الأولى من إجراءات تنصيب المجلس بتشكيلته الجديدة.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة المناداة الاسمية على النواب الجدد، تليها عملية تشكيل لجنة إثبات العضوية، قبل عرض تقريرها والمصادقة عليه.

كما يشمل برنامج الجلسة انتخاب رئيس جديد للمجلس الشعبي الوطني، في خطوة تستكمل إجراءات تنصيب هياكل الغرفة السفلى للبرلمان وانطلاق أعمالها خلال الفترة التشريعية الجديدة.

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