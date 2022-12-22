المجلس الشعبي الوطني ينظم أول يوم برلماني خارج الجزائر العاصمة

ينظم المجلس الشعبي الوطني، يوم الإثنين 26 ديسمبر، يوما برلمانيا حول المقاولاتية والشباب بولاية تيسمسيلت.

وستنظم لجنة الشؤون الاقتصادية، برئاسة كمال بلخضر، وبالتنسيق مع وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، يوم الاثنين 26 ديسمبر 2022 بجامعة تيسمسيلت، يوما دراسيا تحت عنوان “المقاولاتية والشباب: رهانات الحكومة وتطلعات المجتمع”. حسب ما أفاده بيان للمجلس.

ويتضمن جدول الأعمال، كلمة ترحيبية لرئيس لجنة الشؤون الاقتصادية كمال بلخضر يليها الافتتاح الرسمي للأشغال من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي الذي سيلقي كلمة حول الموضوع.

كما يتضمن برنامج اليوم الدراسي مداخلات تتناول الموضوعات التالية: “الإطار القانوني للمقاولاتية في الجزائر”، “أنظمة تمويل المقاولاتية”، “آليات مرافقة المقاولاتية”،”أهمية المقاولاتية في مختلف القطاعات الاقتصادية”، “المقاولاتية بين الواقع الاقتصادي والرؤى السياسية”،”المقاولاتية وسيرورة العمل الحر في الجزائر”، و”دور وسائل الاعلام والاتصال في نشر الفكر المقاولاتي بين أفراد المجتمع”.

وأشار البيان إلى أنه عقب إجراء مناقشة عامة حول مجمل هذه الموضوعات سيرفع المشاركون جملة من التوصيات تلخص أهم ما تم التوصل إليه وذلك قبل تكريم عدد من المشاركين في الأشغال.

وفي 30 نوفمبر 2022،ترأس الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، اجتماعا للحكومة بمقر ولاية تيسمسيلت. بتوجيه من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.