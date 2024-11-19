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الجزائر

المجلس الشعبي الوطني يُوظف

محمد فاسي
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المجلس الشعبي الوطني يُوظف
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المجلس الشعبي الوطني

أعلن المجلس الشعبي الوطني، الثلاثاء، عن فتح باب التوظيف على أساس الشهادة في منصبين لشغل رتبة “مهندس دولة” في الإعلام الآلي.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، فإن من شروط المنصب حيازة شهادة مهندس دولة في الإعلام الآلي أو ما يعادلها، وذو خبرة مهنية لا تقل عن سنة في تصميم وتطوير المواقع والتطبيقات المحمولة (développement web + mobile)، وأن لا يبعد مقر الإقامة عن مقر المجلس الشعبي الوطني بأكثر من 50 كم.

وحسب ذات البيان فإن مكونات ملف الترشح هي: طلب خطي، سيرة ذاتية مفصلة، صورتان شمسيتان حديثتان، نسخة من الشهادة في التخصص المطلوب، إثبات خبرة مهنية لا تقل عن سنة في تصميم وتطوير المواقع والتطبيقات المحمولة (développement web + mobile)، وتبيان الوضعية تجاه الخدمة الوطنية.

ويتم استقبال الملفات ابتداءً من 20 نوفمبر 2024 إلى 10 ديسمبر 2024 في مقر المجلس الشعبي الوطني، أو إرسالها عبر البريد إلى العنوان التالي: “المجلس الشعبي الوطني، مديرية الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية، 18 شارع زيغود يوسف، الجزائر الوسطى – الجزائر”.

ويمكن إرسال الملفات عبر البريد الإلكتروني إلى: drhas@apn.gov.dz .

وفي الأخير نوه المجلس أنه لن تؤخذ بعين الاعتبار الملفات الناقصة أو الواردة بعد الآجال المحددة.

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