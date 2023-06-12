المجلس الشعبي: جلسة عامة الثلاثاء للمناقشة والمصادقة على 4 قوانين

يستأنف المجلس الشعبي الوطني، الثلاثاء، أشغاله في جلسة عامة تخصص للمناقشة على مشروعي قانونين يتعلقان بمهنة محضر قضائي وحماية أراضي الدولة، والمصادقة على مشروعي قانوني قائمة الأعياد الرسمية والتقاعد.

وحسب بيان للمجلس فسيتم استئناف الأشغال يوم الثلاثاء على الساعة 9:00 في جلسة عامة تخصص للمصادقة على الحكم محل الخلاف في نص القانون العضوي المتعلق بالإعلام.

ليتم بعدها التصويت على مشروع قانون يعدل القانون رقم 63-278 المحدد لقائمة الأعياد الرسمية، يليه، التصويت على مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 83-12 المتعلق بالتقاعد.

وستخصص الفترة المسائية “لمناقشة مشروعي قانونين, الأول يعدل ويتمم القانون رقم 06-03 والمتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي, والثاني متعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها”. يضيف نفس المصدر.