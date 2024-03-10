المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية يعلن عن يوم بداية رمضان

أعلن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية يوم الأحد في بيان، أن الإثنين 11 مارس، سيكون أول أيام شهر رمضان 1445ه في البلاد. بناء على الحسابات الفلكية.

وقدّم المجلس بهذه المناسبة “أطيب تمنياته لمسلمي فرنسا. راجيا لهم أن يستمتعوا بلحظات رائعة من الطمأنينة والتضامن والمشاركة خلال هذا الشهر المبارك”.

من جهة أخرى، حدّد المجلس قيمة زكاة الفطر للعام الجاري بـ9 يورو عن الشخص الواحد. مذكّرا بأن ما يتمّ جمعه من هذه الصدقات، سيخصّص للفقراء “بغض النظر عن انتمائهم الديني”.

وفي هذا السياق، جاء في ذات البيان:

إن مسلمي فرنسا، المتمسكين بشدة بروح المشاركة والتضامن في هذا الشهر. سيجدون أيضًا الوسائل لإحيائها من خلال توحيد جهودهم مع المنظمات الإنسانية والخيرية العاملة في بلدنا وفي جميع أنحاء العالم.

كما دعا المجلس أيضا في ختام بيانه إلى “رفع الدعاء من أجل وقف المجازر المرتكبة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، التي أغلب ضحاياها من النساء والأطفال”.