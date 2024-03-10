المجلس المهني للحبوب يطالب بتقليص فاتورة الزراعة

طالب عبد الغني بن علي، رئيس المجلس المهني لشعبة الحبوب، بتقليص فاتورة الزراعة والمرافقة الكاملة والدائمة لصالح الفلاحين المعنيين بالزراعات الزيتية ووضع كل إمكانات الري أمامهم لنجاح مشاريعهم الفلاحية.

وفي تصريح “للشروق نيوز”، اكد المتحدّث على ضرورة “تقليص فاتورة الزراعة، إذ لا يمكن للفلاح أن يستثمر في هذا المجال دون تحقيق عائدات مالية مقبولة”.

داعيا وزارة الفلاحة إلى “مرافقة الفلاح بشكل دائم وضع كل امكانات الري لصالحه، خاصة أن دوار الشمس المقرر زراعته في الشمال سيكون في فترات تقل فيها الأمطار، لذا يجب توفير آليات الري”.

وبخصوص المحولين الصناعيين قال عبد الغني بن علي “نطالب المتعامل الاقتصادي المحول أن يتواصل بشكل كبير مع المنتجين لمعرفة البذور المستعملة ومدى مواءمتها مع إطار التحويل”.