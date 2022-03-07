المجلس الوطني للآداب والفنون مجمّد إلى حين

بعد نهاية عهدة محمد ساري وعدم تفعيل تعيين جودة قسومة

يتواجد المجلس الوطني للأدب والفنون قيد التجميد، وهذا بعد نهاية عهدة الدكتور محمد ساري أوت الماضي، وكانت وفاء شعلال قبل رحيلها قد اقترحت تعيين الكاتب جودة قسومة لكن الخطوات لم يتم استكمالها ويتواجد حاليا قيد التجميد.

وكان الدكتور ساري عند توليه رئاسة المجلس كهيئة استشارية كان يطمح ليكون قوة اقتراح لمشاريع ثقافية بإمكانها أن تكون إضافة قبل أن يصطدم بمعضلة البطاقة الفنية، وهي العملية التي كانت في السابق تتم بطريقة غير قانونية كون قانون الفنان لم يصدر بعد فضلا عن معايير تسليم البطاقة وكيفية الاستفادة منها، وكان ساري قد أوضح في تصريحات سابقة أن المجلس سلّم أزيد من عشرة آلاف بطاقة بعد إعادة العمل على معايير التسليم ووضع ضوابط لعمل اللجنة المكلفة بدراسة الملفات التي توضع لدى المجلس وهذا تزامنا مع صدور المرسوم التنفيذي المتعلق بالعقد وعلاقات العمل في الوسط المهني، وهذا في انتظار استكمال خطوات إصدار قانون أساسي للفنان والذي يكون العمل قد بدأ عليه خلال فترة تولي سليم داد رئاسة المجلس ثم كتابة الدولة للإنتاج الثقافي، حيث كان القانون من بين الملفات التي اشتغلت عليها إدارة بن دودة والذي كان ينتظر رفعه للأمانة العامة للحكومة.

للإشارة عاش المجلس الوطني للآداب والفنون عدة انتقادات بسبب التجاوزات التي طالت في السابق عملية توزيع البطاقة الفنية، حيث عرفت العملية بعض التسيب والتجاوزات بعد أن سلمت بطاقات بصفة غير قانونية لأناس لا علاقة لهم بالمجال، بل وصل الأمر لحد البيع والبزنسة.