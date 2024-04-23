المجمع الجزائري للغة العربية يطلق جائزة وطنية

أعلن المجمع الجزائري للغة العربية عن إطلاقه الدورة التأسيسية لجائزته الوطنية لسنة 2024، “تشجيعًا للدراسات والأبحاث في علوم اللغة العربية، وسعيا منه لخدمة اللغة العربية والإسهام في نشرها واستعمالها”، حسب ما أفاد به اليوم، الثلاثاء 23 أفريل في بيان.

المجمع وجّه الدعوة للراغبين في الترشح لنيل هذه الجائزة إلى تقديم مشاركتهم بمؤلف في أحد فروع علوم اللغة العربية، حيث خصص ثلاثة جوائز لثلاثة فائزين بالإضافة إلى الدروع التذكارية والشهادات التقديرية.

حدد آخر أجل لتقديم الأعمال بتاريخ 15 أكتوبر 2024 حيث يمكن للمترشحين إيداع أعمالهم بأمانة المجمع أو إرسالها بواسطة البريد المضمون:

السيد رئيس المجمع الجزائري للغة العربية

6، شارع العقيد امـحمد بوقرة الأبيار

صندوق بريد 402، الأبيار –الجزائر