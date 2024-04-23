-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

المجمع الجزائري للغة العربية يطلق جائزة وطنية

الشروق أونلاين
  • 72
  • 0
المجمع الجزائري للغة العربية يطلق جائزة وطنية
المجمع الجزائري للغة العربية

أعلن المجمع الجزائري للغة العربية عن إطلاقه الدورة التأسيسية لجائزته الوطنية لسنة 2024، “تشجيعًا للدراسات والأبحاث في علوم اللغة العربية، وسعيا منه لخدمة اللغة العربية والإسهام في نشرها واستعمالها”، حسب ما أفاد به اليوم، الثلاثاء 23 أفريل في بيان.

المجمع وجّه الدعوة للراغبين في الترشح لنيل هذه الجائزة إلى تقديم مشاركتهم بمؤلف في أحد فروع علوم اللغة العربية، حيث خصص ثلاثة جوائز لثلاثة فائزين بالإضافة إلى الدروع التذكارية والشهادات التقديرية.

حدد آخر أجل لتقديم الأعمال بتاريخ 15 أكتوبر 2024 حيث يمكن للمترشحين إيداع أعمالهم بأمانة المجمع أو إرسالها بواسطة البريد المضمون:

السيد رئيس المجمع الجزائري للغة العربية

6، شارع العقيد امـحمد بوقرة الأبيار

صندوق بريد 402، الأبيار –الجزائر

مقالات ذات صلة
في سابقة تاريخية .. البطولة الأوكرانية تستعين بجهاز كشف الكذب

في سابقة تاريخية .. البطولة الأوكرانية تستعين بجهاز كشف الكذب

نصائح لبيع سيارتك المستعملة بأعلى سعر؟

نصائح لبيع سيارتك المستعملة بأعلى سعر؟

لهذه الأسباب يجب تنظيف السيارة بانتظام؟

لهذه الأسباب يجب تنظيف السيارة بانتظام؟

13 مليار في 5 دقائق.. قصة جزائري مع جولات التيك توك تقلب الشبكات!

13 مليار في 5 دقائق.. قصة جزائري مع جولات التيك توك تقلب الشبكات!

الممثل الإيراني مصطفى زماني في لجنة تحكيم مهرجان إيمدغاسن السينمائي بالجزائر

الممثل الإيراني مصطفى زماني في لجنة تحكيم مهرجان إيمدغاسن السينمائي بالجزائر

صادي يوضح بخصوص لقاء اتحاد العاصمة ونهضة بركان

صادي يوضح بخصوص لقاء اتحاد العاصمة ونهضة بركان

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد