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المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا تندّد بالانقلاب العسكري في الغابون

الشروق أونلاين
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المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا تندّد بالانقلاب العسكري في الغابون
أرشيف
الغابون

نددت المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا (سياك) بالانقلاب العسكري على حكم الرئيس علي بونغو أونديمبا في الغابون. وطالبت بعودة النظام الدستوري في البلاد.

وجاء في بيان أصدرته المجموعة يوم الأربعاء:”ندين بشدّة الاحتكام إلى القوة لتسوية النزاعات السياسية ولتولّي السلطة”.

قبل أن تدعو الشعب الغابوني إلى “التحرّك بكل الوسائل المشروعة. من أجل العودة سريعا إلى النظام الدستوري في البلاد، عبر حوار وطني”.

وتضمّ مجموعة “سياك” 10 دول بينها الغابون، وهي منظمة دولية تهدف لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في وسط القارة.

وأعلنت مجموعة من الضباط العسكريين في الغابون صباح الأربعاء، استيلاءها على السلطة عقب فوز الرئيس علي بونغو بولاية رئاسية ثالثة.

وظهر قادة الانقلاب الجديد في القارة الإفريقية، عبر التلفزيون الحكومي للغابون، وهم يعلنون إلغاء الانتخابات وحلّ جميع مؤسسات الدولة وإغلاق الحدود.

وتأتي محاولة الانقلاب في الغابون، ساعات بعد تأكيد مركز الانتخابات في البلاد، أن بونغو قد فاز رسميا بولاية رئاسية ثالثة، بعد حصوله على 64.27 بالمئة من أصوات الناخبين.

أول تعليق من الصين

وفي أول تعليق منها على الانقلاب العسكري في الغابون، دعت الصين يوم الأربعاء “جميع الأطراف” في البلاد إلى ضمان سلامة الرئيس علي بونغو أونديمبا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين:”ندعو جميع الأطراف في الغابون إلى حلّ الخلافات من خلال الحوار. واستعادة النظام الطبيعي في أقرب وقت ممكن”.

كما شدّد المسؤول الصيني على ضرورة ” ضمان السلامة الشخصية للرئيس بونغو، والحفاظ على السلام والاستقرار الوطنيين”.

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