المجمّعات العمومية تحت المجهر.. وتنقيط لأداء المديرين العامين

يشمل التوظيف والنشاط والمردودية ومدى تفعيل خطط العمل

يخضع مديرو المؤسسات العمومية والمجمعات ذات الطابع الصناعي لعملية تقييم دقيقة تشمل أداءهم ومردوديتهم ومدى تطبيق خطط وبرامج العمل والتعليمات، إضافة إلى سياستهم في التوظيف ويتحصّل هؤلاء قريبا على تنقيط يضمن بقاءهم في المنصب أو مغادرته.

وتأتي هذه الخطوة وفق مصادر “الشروق” في إطار عملية إعادة النهوض بهذه الشركات، إذ لا تزال هذه الأخيرة تراوح مكانها رغم انقضاء عدة أشهر عن تسطير برنامج عمل ضخم لبعثها من دون دعم عمومي، وذلك إما عبر تغيير نشاطها، أو فتح رأسمالها مع شريك من القطاع العام أو الخاص، أو استفادتها من قرض بنكي تحت إشراك الشركة القابضة أو المجمع الذي يتابع سيرورة الدفع وتسديد أقساط القرض.

وسبق وأن خلصت جلسات الندوة الوطنية للإنعاش الصناعي شهر ديسمبر الماضي لجملة من التوصيات بخصوص المؤسسات العمومية، منها تحديد الأهداف المرجوة من المؤسسات العمومية الاقتصادية حسب كل نشاط، ووضع نظام معلوماتي حقيقي وموثوق حول الاقتصاد الوطني وتوفير المعلومة الحقيقية بالنسبة للقطاع الصناعي وتفعيل دور البنوك في تمويل المؤسسات وتقاسم المخاطر معها وتسهيل إجراءات دخول صناديق الاستثمار الخارجية لخدمة الإنعاش الصناعي، وإقحام شركات التأمين في تمويل الاقتصاد الوطني بما في ذلك المؤسسات العمومية الاقتصلادية عبر مراجعة القوانين المسيّرة لهذه الشركات.

وتضمنت التوصيات أيضا إنشاء هيأة مستقلة لتسيير مساهمات الدولة على شكل وكالة أو صندوق استثمار مع ضمان تفادي بعض الاختلالات في التسيير المسجلة سابقا، وإعادة النظر في بعض مهام هيآت التسيير العمومي والتجاري ومساهمات الدولة وتطوير نشاط أعضاء مجالس أعضاء إدارة المؤسسات العمومية بإعطائها صبغة أكثر مهنية، وخلصت الندوة أيضا إلى ضرورة مراجعة الأمر 01 ـ 04 المؤرخ في 2 أوت 2002 المتعلق بتسيير وتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وخوصصتها ومراجعة القانون التجاري وقانون العمل واعتماد قانون توجيهي جديد حول تسيير المؤسسات العمومية.