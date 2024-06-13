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اقتصاد
بناء على تسوية وديّة مع "أسميدال"

المجمّع الإسباني “فيلار مير” يتنازل عن أسهمه في شركة “فرتيال” الجزائرية

الشروق أونلاين
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المجمّع الإسباني “فيلار مير” يتنازل عن أسهمه في شركة “فرتيال” الجزائرية
ح.م
فرتيال

قام المجمّع الإسباني “فيلار مير” بالتنازل عن كامل حصته في شركة “فرتيال” لصالح “أسميدال” الجزائرية، التابعة لمجمّع سوناطراك.

وتمثل هذه الخطوة، حسب ما ذكره بيان للمجمّع النفطي الجزائري، حدّا نهائيا للنزاع القائم بين الجانبين، على مستوى التحكيم الدولي.

وأوضح البيان أن “أسميدال” ومجمّع “Villar Mir”، توصلا إلى تسوية ودية للخلاف الذي نشأ بينهما في 2018. وقد نشأ هذا الخلاف بسبب رغبة المجمّع الإسباني في بيع أسهمه في الشركة.

حيث أسفر الحوار بين الطرفين، عن توقيع بروتوكول اتفاق تسوية ملزم، أدى إلى إتمام عملية التنازل عن جميع الأسهم التي يمتلكها مجمع “فيلار مير” في شركة “فرتيال” لصالح “أسميدال”، بتاريخ 12 جوان الجاري.

وكانت شركة “فرتيال”، المتخصصة في صناعة الأسمدة، مملوكة بنسبة 49 بالمائة من طرف مجمّع “فيلار مير”، و51 بالمائة من طرف “أسميدال”.

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