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المحادثات النووية بين طهران وواشنطن تبدأ في عُمان

الشروق أونلاين
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المحادثات النووية بين طهران وواشنطن تبدأ في عُمان

تعقد إيران والولايات المتحدة، السبت، محادثات رفيعة المستوى في سلطنة عمان بهدف دفع المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني في حين هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعمل عسكري إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وأفادت وسائل إعلام دولية بوصول وفدين إيراني وأمريكي إلى مسقط حيث سيترأس وزير الخارجية عباس عراقجي الوفد الإيراني، بينما يتولى مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إدارة المحادثات من الجانب الأمريكي.

وقال مسؤول إيراني لرويترز إن الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي الذي يملك الكلمة الأخيرة في القضايا الرئيسية للدولة في هيكل السلطة المعقد في الجمهورية الإسلامية منح عراقجي “السلطة الكاملة” في المحادثات.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الأمر “إن مدة المحادثات، التي ستقتصر على القضية النووية، ستعتمد على جدية الجانب الأميركي وحسن نيته”.

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