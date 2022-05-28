“المحاربون” الجدد تحت المجهر

تغييرات بلماضي مست جميع الخطوط

عرفت القائمة الجديدة للمنتخب الوطني، التي استدعاها الناخب الوطني، جمال بلماضي، تحسبا للمباراتين القادمتين أمام أوغندا وتنزانيا، المقررتين في الـ4 والـ8 جوان المقبل، لحساب الجولتين الأولى والثانية لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار، سبعة وجوه جديدة.

وضمت قائمة “المحاربين” الجدد كل من حارس نادي آنجي الفرنسي، أنتوني ماندريا، الظهير الأيمن لنادي كليرمون فووت الفرنسي، حكيم زدادكة، الظهير الأيسر لنادي بوافيستا البرتغالي، ياسين حماش، متوسط ميدان نادي كورتري البلجيكي، عبد القهار قادري، بالإضافة إلى الثلاثي الهجومي، بلال عمراني مهاجم نادي كلوج الروماني، بلال براهيمي جناح نيس الفرنسي، ورياض بن عياد من وفاق سطيف، اللاعب المحلي الوحيد ضمن الأسماء الجديدة التي تم استدعاءها.

ومست التغييرات التي أحدثها جمال بلماضي جميع الخطوط، في خطوة هي الأولى من نوعها يقوم بها بلماضي منذ توليه العارضة الفنية للخضر، وتمثلت في حارس مرمى، ظهيرين أيمن وأيسر، متوسط ميدان دفاعي وثلاثة مهاجمين، ينشطون في أربعة بطولات مختلفة، هي البطولة الوطنية، الفرنسية، البلجيكية، البرتغالية والرومانية.

الحارس أنطوني ماندريا ـ أنجي الفرنسي:

أنطوني ماندريا، من مواليد 25 ديسمبر 1996 بمدينة غراس في فرنسا، ذو أصول جزائرية من طرف والدته، سبق له المشاركة مع منتخب فرنسا تحت 18 سنة، أما مع النوادي، فقد لعب مع نادي نيس قبل أن يحط الرحال في تشكيلة نادي أنجي.

ويعتبر الوافد الجديد للخضر، الحارس أنطوني ماندريا، حامي عرين نادي أنجيه الفرنسي، أحد أبر مفاجأت الدوري الفرنسي هذا الموسم، حيث تمكن من التألق وخطف الأضواء في أول فرصة أتيحت له مع أنجي.

عبد القهار قادري ـ كورتري البلجيكي:

يعد الوافد الجديد، عبد القهار قادري، متوسط ميدان نادي كورتري البلجيكي، صاحب الـ22 ربيعا، أصغر لاعب حاليا في تشكيلة “المحاربين”، من مواليد 24 جوان 2000، يرشحه المتتبعون للتألق مستقبلا والتنقل إلى دوري أقوى وأفضل من الدوري البلجيكي.

عبد القهار قادري خريج مدرسة “بارادو”، وكان نال إعجاب الناخب الوطني الذي سبق له معاينته في البطولة الوطنية مع بارادو وكذلك رفقة المنتخب الوطني المحلي.

يانيس حماش ـ بوافيستا البرتغالي:

يانيس حماش، صاحب الـ23 سنة هو الظهير الأيسر لفريق بوافيستا، ولد في مدينة مرسيليا بفرنسا من أبوين جزائريين، تدرج في الأصناف الصغرى لنادي نيس الفرنسي، قبل أن يعار إلى نادي راد ستار، ليستقر حاليا في نادي بوافيستا البرتغالي.

وبدوره، تمكن يانيس حماش من التألق وجلب انتباه الناخب الوطني من خلال ما قدمه هذا الموسم في الدوري البرتغالي، حيث أسهم بـ6 أهداف بين صناعة وتسجيل خلال 20 مباراة شارك فيها مع ناديه بوافيستا.

ويأتي استدعاء حماش من طرف بلماضي استعدادا للمستقبل، بالنظر لإمكانياته، وباعتباره يشكل حلا إضافيا للمنتخب الوطني في الجهة اليسرى للدفاع، رغم وجود رامي بن سبعيني.

حكيم زدادكة ـ كليرمون فوت الفرنسي:

من جهته، تحوّل حكيم زدادكة، المدافع الأيمن لنادي كليرمون فوت الفرنسي، تقريبا في الفترة الماضية كمطلب بالنسبة للجماهير الجزائرية، هو الذي كان أعلن صراحة عن رغبته وأماله في اللعب مع المنتخب الجزائري.

ويمنح حكيم زدادكة،( 27 سنة)، عدة حلول لدفاع المنتخب الوطني، وهذا بقدرته على اللعب في الجهتين اليمنى واليسرى.

وعانى حكيم زدادكة نوعا ما من عدم الاستقرار، من خلال تنقله من نادي إيستر الذي بدأ اللعب فيه سنة 2014، ثم انضمامه إلى “لانس” سنة 2016 قبل ان يحط الرحال بعدها في نادي سانت ريمواز ليلعب معهم 15 مباراة ويسجل 3 اهداف ليقوم نادي مارينيون جينياك الناشط في الدرجة الثالثة الفرنسية باستقدامه سنة 2018..لعب معهم 32 مباراة قدم فيها 3 تمريرات حاسمة خلال موسم واحد في الدرجة الثالثة ليعود بعدها للدرجة الثانية الفرنسية من بوابة ناديه الحالي كليرمون فوت الذي لعب معه لحد الأن 24 مباراة سجل فيها هدفا واحدا.

بلال براهيمي ـ نيس الفرنسي:

من دون شك أن الجمهور الجزائري كان اكتشف جيدا الوافد الجديد لتشكيلة ” المحاربين”، بلال براهيمي، منذ التحاقه في الميركاتو الشتوي الماضي إلى نادي نيس، أين يلعب رفقة اللاعبين الجزائريين الآخرين، كل من هشام بوداوي، يوسف عطال وأندي ديلور.

ويعد نادي نيس رابع محطة في فرنسا للجناح الأيسر الجزائري، الذي لا يتجاوز 22 عاماً، حيث سبق له اللعب لمصلحة ريمس ولومان وأنجيه الذي انضم له الموسم الماضي.

وكان بلال براهيمي بدأ مسيرته في إنجلترا، في أكاديمية نادي ميدلسبره، وبعد عودته إلى فرنسا مع ريمس في عام 2019، تفجرت موهبة اللاعب الموسم الماضي مع لومان، في دوري الدرجة الثالثة الفرنسي، حيث كان يلعب معه على سبيل الإعارة، حيث سجل معه 12 هدفًا وقدم 10 تمريرات حاسمة في 34 مباراة ما فتح له الباب للانضمام إلى نيس.

رياض بن عياد ـ وفاق سطيف الجزائري:

لا يختلف اثنان أن مهاجم وفاق سطيف، رياض بن عياد، كان المفاجأة الأكبر بالنسبة للقائمة الجديدة للناخب الوطني، الذي اكتشفه خلال حضوره مباراة النصف نهائية بالقاهرة ما بين وفاق سطيف والأهلي المصري.

قبل ذلك، كان بن عياد أظهر قدراته في لقاءات البطولة الوطنية مع وفاق سطيف الذي يلعب له على سبيل الإعارة من نادي بارادو، واستطاع تسجيل 10 أهداف هذا الموسم، 5 منها في البطولة ومثلها في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

بلال عمراني ـ كلوج الروماني:

صاحب الـ29 عام، بلال عمراني، هو أكبر لاعب ضمن الوافدين الجدد لكتيبة المحاربين، بدأ مشواره الكروي في صفوف نادي اولمبيك مرسيليا الفرنسي، لينتقل بوصوله إلى فريق الأكابر إلى نادي في 2014 على سبيل الإعارة إلى أرل أفينيون، قبل الانضمام بعدها إلى كلوج الروماني منذ 2016.

وبالرغم من تقدمه في السن، تتحدث المصادر بالخير عن عبد السلام بلال عمراني، معتبرة أنه قناص حقيقي، وبإمكانه أن يقدم حلولا أخرى لهجوم المنتخب الوطني الذي يعاني في الفترة الأخيرة من غياب الفعالية.