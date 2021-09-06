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رياضة

“المحاربون” بتعداد مكتمل .. وحصة شكلية بملعب مراكش الكبير

سليم.ع
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“المحاربون” بتعداد مكتمل .. وحصة شكلية بملعب مراكش الكبير

تنقل صبيحة الاثنين، المنتخب الوطني صوب المغرب، تحسبا لمواجهة منتخب بوركينافاسو سهرة الثلاثاء، لحساب الجولة الثانية من تصفيات المونديال..

ومن بين الأمور الإيجابية، في التربص الجاري، هو عدم تسجيل أي إصابات في صفوف اللاعبين، وهو ما مكن بلماضي من التنقل بكل محاربيه إلى المغرب، هذا بالإضافة على تحاليل فيروس كورونا التي خضع لها اللاعبون والتي جاءت نتائجها سلبية.

وأنهى “الخضر” سهرة الأحد تحضيراتهم الخاصة بمباراة بوركينافاسو، في المركز التقني بسيدي موسى، حيث عرفت الحصة التدريبية الأخيرة بذات المركز، إنهاء الناخب الوطني،لكل الأمور التكتيكية، بتطبيق الخطة التي سيدخل بها بوركينافاسو، بعد استقراره على التشكيلة الأساسية.

كما عاين الناخب الوطني رفقة لاعبيه، أمسية الأحد مرة أخرى منتخب بوركينافاسو، ووقفوا على كل كبيرة وصغيرة تخصه، وعلى ضوء ذلك، تم تطبيق كل ما تم الخروج به من حصة المعاينة في التدريبات الأخيرة بمركز سيدي موسى.

ويجري رفقاء القائد رياض محرز أمسية الاثنين حصة تدريبية بملعب مراكش الكبير، وهي فرصة لمعاينة أرضية الميدان والتعود عليها، قبل مباراة مواجهة الثلاثاء أمام “الخيول”.

وستكون آخر حصة تدريبية شكلية، بما أن الناخب الوطني حسم الأمور التكتيكية بالجزائر، مثلما جرت عليه العادة، خاصة وأنه يدرك بأن العمل على الجانب التكتيكي خارج الديار، فيه مخاطرة، كونه سيكون عرضة للتجسس من طرف المنافس.

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