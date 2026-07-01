“المحاربون” يتحدون الإرهاق وأخطاء الدفاع لكتابة تاريخ مونديالي جديد

بين ذكريات بيتكوفيتش وعقبة سويسرا:

يخوض المنتخب الوطني ليلة الجمعة مواجهة مصيرية أمام نظيره السويسري في دور الـ32 لنهائيات كأس العالم 2026. ويسعى “المحاربون” لمواصلة مغامرتهم المونديالية وتكرار الإنجاز التاريخي لنسخة 2014 بالوصول إلى ثمن النهائي، بعدما انتزعوا تأهلاً قيصرياً كأحد أفضل المنتخبات المحتلة للمركز الثالث في المجموعة العاشرة برصيد 4 نقاط، عقب خسارة افتتاحية أمام الأرجنتين، فوز ثمين على الأردن، وتعادل مثير بثلاثية لمثلها أمام النمسا.

المواجهة تحمل أبعاداً تكتيكية ونفسية معقدة، حيث يصطدم طموح الجزائر بالصلابة السويسرية؛ إذ تأهل السويسريون متصدراً للمجموعة الثانية برصيد 7 نقاط ودون تذوق طعم الهزيمة. وتكمن الصعوبة البالغة لـ”الخضر” في كيفية إيجاد التوازن بين القوة الهجومية بقيادة النجم رياض محرز وصانع الألعاب الشاب إبراهيم مازا، وبين علاج الهشاشة الدفاعية التي كلفت شباك الحارس لوكا زيدان استقبال 7 أهداف كاملة في الدور الأول. وسيكون الخط الخلفي مطالباً بالحذر الشديد أمام منظومة هجومية سويسرية ضاربة سجلت 7 أهداف وتنوعت حلولها بين خبرة بريل إمبولو ومفاجأة الدورة الشاب يوهان مانزامبي.

وتشكل المباراة حواراً خاصاً واستثنائياً للناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، الذي يواجه منتخب بلاده السابق الذي أشرف على عارضته الفنية لسبع سنوات (2014-2021). ومعرفته الدقيقة برفقاء القائد جرانيت تشاكا قد تمنح الجزائر تفوقاً ذهنياً، رغم المخاوف الجدية من الإرهاق البدني الذي نال من اللاعبين بعد الموقعة الماراثونية ضد النمسا، مقارنة بالمنافس الذي حظي بفرصة إراحة ركائزه في الجولة الأخيرة. ورغم أن القراءة الفنية لمباريات “الخضر” الأخيرة تظهر تبايناً بين الفوز الودي المبهر على هولندا في روتردام والتعثرات الدفاعية في المونديال، إلا أن الروح القتالية للمجموع الوطنية تبقى الضامن الأكبر لرفع التحدي.

تاريخياً، تعد هذه المواجهة هي الأولى ذات الطابع الرسمي بين الطرفين بعد لقاءين وديين في ثمانينيات القرن الماضي حسمهما السويسريون، ما يجعل اللقاء كتاباً مفتوحاً على كل الاحتمالات. ويلتقي الفائز من هذه الموقعة المونديالية في الدور ثمن النهائي بمدينة فانكوفر الكندية مع المتأهل من مواجهة كولومبيا وغانا، وهو الحافز الذي يفرض على رفقاء محرز اللعب بتركيز مطلق وضبط النفس لتفادي الأخطاء، وكتابة صفحة جديدة مشرفة للكرة الجزائرية في المحفل العالمي.