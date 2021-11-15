المحاربون يستحقون التواجد بقطر ومرحبا بأي منتخب في اللقاء الفاصل

دوليون سابقون يتحدثون إلى "الشروق" عن لقاء الثلاثاء ضد بوركينا

أجمع دوليون سابقون أن أشبال جمال بلماضي هم من يستحقون التواجد بقطر في مونديال 2022، وأن كل الأبواب مفتوحة أمامهم للتأهل للمباراة الفاصلة، وبعدها مرحبا بأي منتخب ستأتي به القرعة.

واعتبروا أن بوركينافاسو ليس بحجم منتخبنا والدليل على ذلك أنهم احتفلوا كثيرا بتعادلهم ضدنا بمراكش، كما اعترف آخرون بأن اللقاء أمامهم سيكون صعبا ومنتخب الخيول يملك فرديات لامعة يتقدمهم مدافع نهضة بركان المغربي دايو ايسوفو، لكن بلماضي له مفاتيح الفوز.

بلومي: لا توجد مباريات سهلة في تصفيات كأس العالم

حذر أسطورة الكرة الجزائرية لخضر بلومي من منافس الخضر اليوم برسم الجولة الأخيرة لتصفيات مونديال قطر 2022 منتخب الخيول، وقال المناجير السابق لغالي معسكر: “لا توجد مباريات سهلة في تصفيات كأس العالم”، مطالبا الناخب الوطني جمال بلماضي بأخذ مباراة بوركينا على محمل الجد وتقديم أفضل ما لدينا، وأضاف علينا تصحيح الأخطاء التي ارتكبناها في مباراة الذهاب بمراكش.

هذا، ونبه حائز الكرة الذهبية الإفريقية أن المنافس سيعتمد على القذف من بعيد والمرتدات الخطيرة لمنتخب بوركينافاسو الذي سيعتمد من دون شك على التسديد من أماكن بعيدة، كما ذكر الجميع أن قوة منتخب الخيول تكمن في وسط الميدان وكما هو معلوم في كرة القدم الفريق الذي يحتل تلك المنطقة سيسيطر لا محالة على اللقاء.

بوركينافاسو منتخب صعب لكن بلماضي له مفاتيح الفوز

ورغم صعوبة المهمة طالب من زملاء رياض محرز أن يكونوا كرجل واحد فوق الميدان وليؤكدوا علو كعبهم بأنهم أسياد إفريقيا وهم من يستحقون الذهاب إلى قطر، وأقر بصعوبة الدقائق الأولى لأن الخصم سيطبق خطة هجومية مند البداية، وعليه حذار ثم حذار من خطورة منتخب بوركينافاسو الذي تنقل إلى الجزائر بألمع نجومه يتقدمهم النجمين مهاجم شاختار دونيتسك لاسينا تراوري ولاعب استرا الكرواتي حسان باندي اللذان تكونا في مدرسة اجاكس امستردام الهولندي الذي يعتمد عليهما المدرب مالو كامو القادران في أية لحظة على خلط الأوراق.

وطمأن اللاعب السابق لمولودية وهران الجميع أن أنصار بلماضي سيؤدون مباراة بطولة وهم الذين سيكونون مدعمون بـ 14 ألف مناصر بمدرجات تشاكر، وتوقع أن الغلبة ستكون للمحاربين بواقع ثلاثية دون رد.

دزيري: لا يوجد لقاء سهل في التصفيات

أبدى الدولي السابق بلال دزيري تفاؤله بتجاوز أشبال بلماضي مساء اليوم عقبة منافسه المنتخب البوركينابي برسم الجولة الأخيرة للمجوعة الأولى لدور المجموعات المؤهلة لتصفيات مونديال قطر 2022، وقال أن الناخب الوطني جمال بلماضي يبحث عن تحقيق العلامة الكاملة للتأهل للملحق عن المجموعة الأولى، بشرط توظيف كل الأوراق الرابحة في مواجهة اليوم من أجل التأهل إلى الملحق.

وقال دزيري إن ضمان الفوز يكون بكسب المعركة مبكرا حتى لا يمنح أي ثقة لأشبال التقني مالو كامو، مبرزا الإمكانيات الكبيرة التي تضمها التشكيلة والقادرة على مواصلة ديناميكية عدم تلقي أي هزيمة للمقابلة الـ 32 على التوالي.

منتخب الخيول يملك فرديات لامعة لكنه غير متجانس وسنسحقه بسهولة

ولم يبد اللاعب السابق لاتحاد العاصمة أي تخوّف من المنافس بحكم أن نقطة ضعفه تتمثل في خط دفاعه الثقيل وأن كل الأبواب مفتوحة لمحاربي الصحراء للتأهل للملحق عن المجموعة الأولى، حتى أن المدرب كامو أعترف بقوة الخضر، مؤكدا في تصريحه للشروق أن محاربي الصحراء لديهم كامل المقومات التي تؤهلهم للفوز بالنقاط الثلاث، مقارنة بالمنافس المُتخوف من تمرد كتيبة الناخب الوطني بلماضي، خاصة وأن الضغط سيكون على أشبال كامو المطالبين بانتهاج خطة هجومية، وهو ما يسهل من مأمورية زملاء محرز وبغداد بونجاح باختراق دفاعه الثقيل، وأنهم يتوفران على قدرات عالية ستعطي دفعا قويا للدفاع، واعتبر قوة المنتخب في لعبه الجماعي وتكاتفه حول الهدف المنشود الذي لن يكون إلا بخطة مدروسة تعتمد على الاحتفاظ بالكرة وعدم تضييع الفرص مع تحصين الدفاع، مبديا ارتياحه لعدم وجود إصابات مؤثرة.

مناد: الفرصة مواتية للمحاربين للتأهل للملحق

قال الدولي السابق جمال مناد أن الفرصة مواتية لأشبال بلماضي من أجل التأهل للملحق، حينما يواجهون منتخب بوركينافاسو المتواضع بدليل تعثره الأخير داخل قواعده أمام منتخب النيجر1-1، بل كان قاب قوسين أو أدنى من تلقي هزيمة تاريخية، وأبدى لاعب شبيبة القبائل السابق تفاؤله بمواصلة الخضر المحافظة على سجلهم خاليا من الهزائم للقاء رقم 32 على التوالي بحكم أن المنافس غير متجانس على مستوى الخطوط الثلاث ولم يوفق المدرب كامو مالو في إيجاد الميكانيزمات التي تمكنه من اللعب الجماعي، عكس منتخبنا المتواجد في الطريق الصحيح.

وأضاف جمال مناد أن المقابلة مصيرية للخيول المطالبون بالفوز ولا بديل غيره عكس أشبال بلماضي الذين سيدخلون هذا اللقاء بمعنويات مرتفعة جراء الفوز العريض ضد جيبوتي 4-0، وفي الأخير رشح الخضر بالفوز بسهولة بواقع 3-0.

مزوار: كل الظروف مهيأة للتأهل والكرة تذهب لمن يعطيها

أعترف الدولي السابق إبراهيم عرفات مزوار بصعوبة لقاء ثعالب الصحراء والخيول برسم الجولة الأخيرة لتصفيات مونديال قطر 2022، حيث قال أن كل العوامل ستكون في صالح منتخبنا بداية من أرضية ملعب تشاكر الجيدة التي تساعد منتخبنا، الذي سيكون مدعما بـ 14 ألف متفرج لمساندة أشبال بلماضي. وأكد ابن حمام بوحجر أن الإرادة والعزيمة هما سلاح أبطال إفريقيا لاصطياد الخيول، وأشاد بالخضر.

وطمأن اللاعب السابق لنادي دبي الإماراتي أنصار محاربي الصحراء أن بلماضي يملك مجموعة متكاملة ومتجانسة وغياب عطال لا يؤثر على المجموعة التي صنعت الفارق في لقاء الذهاب لان الكل يهاجم ويدافع في أن واحد وعلى رأسهم نجم مانشيستر سيتي رياض محرز الذي تحول إلى مدافع قوي شأنه شأن بن ناصر ارتمى بجسده على الأرض وكأنه ينتحر من أجل منع دخول هدف في شباك رايس وهاب مبولحي، وأكد أن الكرة دائما تذهب إلى من يعطيها، وأن لاعبونا يلعبوا بقلوبهم، وهم يستحقون التواجد بقطر في مونديال 2022، رغم أن بوركينافاسو تملك نجوم لامعة لكن إرادة لاعبينا وذكاء الناخب الوطني جمال بلماضي ستصنع الفارق في النهاية.

وتوقع اللاعب السابق لشباب بلكور أن نتيجة اللقاء ستكون 3-1 لصالح محاربي الصحراء لأن الكرة حسبه تذهب لمن يعطيها.

لعزيزي: أنتظر انتفاضة غير مسبوقة من طرف لاعبينا

توقع المدافع الدولي السابق طارق لعزيزي أن لقاء الخضر ضد بوركينافاسو سيكون سهلا للغاية، لكن طالب خريج مدرسة مولودية العاصمة بتوخي الحيطة والحذر لان اللقاء على الورق لصالح الخضر.

وعبر عن تفاؤله بقدرة زملاء رياض محرز على قلب الطاولة في وجه زملاء العقر المدبر للخيول المتألق والهداف مهاجم شاختار دونيتسك لاسينا تراوري وزميله لاعب استرا الكرواتي حسان باندي اللذان تكونا في مدرسة اجاكس امستردام الهولندي الذي يعتمد عليهما المدرب مالو كامو القادران في أية لحظة على خلط الأوراق.

و طالب لعزيزي برقابة لصيقة على هذا اللاعب للحد من تحركاته إلى جانب مسجل الهدف الوحيد في لقاء الذهاب في مرمى مبولحي، وكشف اللاعب السابق لعميد الأندية الجزائرية أن منتخب الخيول يتميز أسلوبه بالكرات الهوائية الطويلة والاندفاع البدني، وهي سمات حسبه تمتاز بها المدرسة البوركينابية والتي جاء بها التقني كامو مالو والتي أتت أكلها معه حيث كون منتخبا صعب المنال والدليل على ذلك أنه خلق لنا مشاكل في لقاء الذهاب.

وقال حائز كأس أمم إفريقيا مع الخضر في دورة الجزائر 1990أنتظر انتفاضة غير مسبوقة من طرف لاعبينا لأنهم عزموا العزم على التواجد بالمونديال العربي بقطر 2022، وأتوقع أنهم سيقدمون أداء ممتاز وأنا متفائل بفوزه بنتيجة 3-1.

تلمساني: كل الظروف في صالح الخضر للتأهل للقاء الفاصل

يرى الدولي السابق عبد القادر تلمساني بأن الخضر قادرون على تجاوز عقبة منتخب الخيول بملعب تشاكر برسم الجولة الاخيرة من دور المجموعات لتصفيات إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، بحكم أن المنافس متواضع جدا والدليل على ذلك تعثره في الجولة الخامسة داخل قواعده أمام النيجر 1-1، إضافة إلى الغيابات المؤثرة في تشكيلته، كما أن الخطة التي يطبقها الناخب الوطني جمال بلماضي مند إشرافه على العارضة الفنية للخضر أتت ثمارها.

وتوقع اللاعب السابق لاتحاد بلعباس أن كل الأبواب مفتوحة لمحاربي الصحراء للتأهل للمباراة الفاصلة، بحكم أن هذا المنتخب أتضح أن له روح قتالية مند مجيء بلماضي أين أصبح زملاء محرز وكأنهم يلعبون لأول مرة في المنتخب وهذا بفضل حنكة بلماضي والخطة التي ينتهجها مند البداية وإلى غاية صفارة النهاية حيث أنه يطبق خطة هجومية محضة أفضت إلى الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم للمقابلة رقم 32، وتوقع أحسن لاعبي الفريق الوطني السابق أن كل الظروف في صالح الخضر لتجاوز عقبة الخيول بحكم أن منتخبنا في تصاعد مستمر لبلوغ المباراة الفاصلة لتصفيات المونديال العربي بقطر 2022