المحامون يرفضون الدفاع عن من حاول قتل زميلهم
أجلت محكمة الجنايات بسطيف وللمرة الثانية على التوالي محاكمة المتهم” ب،ك” 65سنة الذي اعتدى على محامي بسطيف بمطرقة على الرأس إلى الدورة الجنائية المقبلة بسبب غياب الدفاع المعين تلقائيا .
وشهدت جلسة المحاكمة المؤجلة مساء الثلاثاء نقاشا قانونيا حول حق المتهم في الاستفادة محامي في إطار المساعدة القضائية، حيث رفض جميع المحامين التأسس في حق المتهم لأن الضحية زميل لهم ، فيما غاب المحامي المعين تلقائيا في الملف بعد تمسك المتهم بتعيين دفاع له.
و قد سبق إيداع المتهم الحبس المؤقت وإخضاعه لثلاث خبرات عقلية أثبتت أنه في حالة جنون، وأنه خطير يستوجب وضعه بالمصحة العقلية، وتمت إحالته على محكمة الجنايات بمجلس قضاء سطيف، والتي أصدرت في أول جلسة حكما بإجراء تحقيق تكميلي لإخضاع المتهم لخبرة من طرف ثلاث خبراء، وتم إنجاز الخبرات وتوصل الخبراء لنفس النتيجة وهي أن المتهم لا يتحمل المسؤولية الجزائية وأنه خطير ، وتمت إعادة جدولة القضية من جديد في غياب الدفاع التلقائي مع تمسك المتهم بحقه في الدفاع، لتؤجل القضية لجلسة 06جويلية من أجل حضور الدفاع التلقائي ، إلا أنه في جلسة الثلاثاء رفض الدفاع المعين تلقائيا الحضور، حيث تم الاتصال بنقيب المحامين الذي طلب مهلة من أجل ذلك، ليخبر المحكمة بأن المحامي المعين غائب وأن جميع المحامين رفضوا الدفاع عن المتهم ، لتضطر المحكمة لتأجيل القضية للدورة القادمة بقوة القانون لعدم تمكين المتهم من حقه في الدفاع .
وجدير بالذكر أن المتهم عمره 65 سنة وهو رهن الحبس المؤقت منذ جانفي 2020، تاريخ ارتكاب الجريمة التي راح ضحيتها محامي بسطيف كانت تربطه علاقة عمل معه.
و تنص المادة 292 من قانون الإجراءات الجزائية على أن المحامي وجوبي في الجنايات، وللمتهم الحق في دفاع تلقائي تعينه المحكمة في حال عدم قدرته على توكيل محام.