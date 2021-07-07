المحامون يرفضون الدفاع عن من حاول قتل زميلهم

محكمة الجنايات بسطيف تؤجل القضية لغياب الدفاع

أجلت محكمة الجنايات بسطيف وللمرة الثانية على التوالي محاكمة المتهم” ب،ك” 65سنة الذي اعتدى على محامي بسطيف بمطرقة على الرأس إلى الدورة الجنائية المقبلة بسبب غياب الدفاع المعين تلقائيا .

وشهدت جلسة المحاكمة المؤجلة مساء الثلاثاء نقاشا قانونيا حول حق المتهم في الاستفادة محامي في إطار المساعدة القضائية، حيث رفض جميع المحامين التأسس في حق المتهم لأن الضحية زميل لهم ، فيما غاب المحامي المعين تلقائيا في الملف بعد تمسك المتهم بتعيين دفاع له.

و قد سبق إيداع المتهم الحبس المؤقت وإخضاعه لثلاث خبرات عقلية أثبتت أنه في حالة جنون، وأنه خطير يستوجب وضعه بالمصحة العقلية، وتمت إحالته على محكمة الجنايات بمجلس قضاء سطيف، والتي أصدرت في أول جلسة حكما بإجراء تحقيق تكميلي لإخضاع المتهم لخبرة من طرف ثلاث خبراء، وتم إنجاز الخبرات وتوصل الخبراء لنفس النتيجة وهي أن المتهم لا يتحمل المسؤولية الجزائية وأنه خطير ، وتمت إعادة جدولة القضية من جديد في غياب الدفاع التلقائي مع تمسك المتهم بحقه في الدفاع، لتؤجل القضية لجلسة 06جويلية من أجل حضور الدفاع التلقائي ، إلا أنه في جلسة الثلاثاء رفض الدفاع المعين تلقائيا الحضور، حيث تم الاتصال بنقيب المحامين الذي طلب مهلة من أجل ذلك، ليخبر المحكمة بأن المحامي المعين غائب وأن جميع المحامين رفضوا الدفاع عن المتهم ، لتضطر المحكمة لتأجيل القضية للدورة القادمة بقوة القانون لعدم تمكين المتهم من حقه في الدفاع .

وجدير بالذكر أن المتهم عمره 65 سنة وهو رهن الحبس المؤقت منذ جانفي 2020، تاريخ ارتكاب الجريمة التي راح ضحيتها محامي بسطيف كانت تربطه علاقة عمل معه.

و تنص المادة 292 من قانون الإجراءات الجزائية على أن المحامي وجوبي في الجنايات، وللمتهم الحق في دفاع تلقائي تعينه المحكمة في حال عدم قدرته على توكيل محام.