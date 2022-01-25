المحامون يقررون تعليق مقاطعة العمل القضائي

قرر المحامون الجزائريون، تعليق مقاطعة العمل القضائي، واستئناف مهامهم ابتداء من الخميس 27 جانفي 2022.

وبحسب ما أفاد بيان صادر عن مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، فقد تم الإعلان عن توقيف الاضراب والمقاطعة الشاملة للعمل القضائي المفتوح، المعلن عنها بموجب البيان الصادر بتاريخ 08-01-2022.

وأضاف البيان أن العودة إلى العمل ستكون ابتداء من الخميس 27-01-2022.

يذكر أن الاتحاد كان قد عبر عن رفضه للنظام الضريبي المقرر في قانون المالية 2022، وعن تمسكه بنظام الضريبة من المنبع، وهو النظام الذي قبلته الدولة حسب ما جاء في البيان وقررت إنشاء لجنة لإعداد آلياته وتحضير مشروع يدرج ضمن قانون المالية التكميلي.