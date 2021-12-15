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رياضة

المحترفون الجزائريون بأوروبا مهددون بالغياب عن أمم إفريقيا لهذا السبب

سليم.ع
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المحترفون الجزائريون بأوروبا مهددون بالغياب عن أمم إفريقيا لهذا السبب
الأرشيف

قبل أقل من شهر على انطلاق كأس أمم إفريقيا التي ستحتضنها الكامرون، بات لاعبو “الخضر” المحترفون في أوروبا مهددون بالغياب عن العرس الإفريقي.

وهددت رابطة الأندية الأوروبية في رسالة موجهة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعدم السماح للاعبيها المشاركة مع منتخبات بلادهم في كأس الأمم الإفريقية المقررة في الكاميرون، وذلك بسبب البروتوكولات المتعلقة بفيروس كورونا…

وقالت رابطة الأندية الأوروبية في رسالتها إلى “فيفا”: ” لم يعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حتى الآن عن بروتوكول طبي لكأس أمم إفريقيا، وفي غيابه لن تتمكن الأندية من تحرير لاعبيها من أجل البطولة”.

كما تحدثت رابطة الأندية الأوروبية في نفس الرسالة، عن خطر غياب اللاعبين الدوليين عن فرقهم لفترة أطول مما كان متوقعا في وقت سابق، وذلك بسبب “الحجر الصحي وقيود السفر” المرتبطة بشكل خاص بتفشي متحور “أوميكرون”.

وتنص القواعد المخففة لتسريح اللاعبين الدوليين والتي أكدها “فيفا” في 2020، أنه يمكن للأندية الامتناع عن تسريح لاعبيها إذا كان الحجر الصحي لمدة خمسة أيام على الأقل إلزاميا لدى الوصول إلى البلد الذي يلعب فيه المنتخب الوطني أو لدى العودة إلى الفريق الذي يلعب فيه اللاعب.

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