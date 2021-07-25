المحترفون يتألقون في التحضيرات ويريحون بلماضي قبل تصفيات “المونديال” 

يراهنون على موسم كبير

ثنائية من زروقي.. هدف رائع لبن رحمة وبن ناصر ممرر حاسم مع الميلان

تشهد تحضيرات مختلف الأندية الأوربية تألق عديد اللاعبين الجزائريين الذين خطفوا الأضواء قبل انطلاق المنافسات الرسمية للموسم الجديد 2021/2022، وهذا ما سيكون في صالح مدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي ويريحه قبل انطلاق تصفيات كأسس العالم 2022 شهر أوت القادم.

ويرتقب أن يدخل المنتخب الوطني في تربص مغلق مع نهاية الشهر القادم، تحسبا لخوض مواجهتي جيبوتي وبوركينافاسو، ضمن الجولتين الأولى والثانية من تصفيات كأس العالم 2022 بقطر، إلا في حال ما إذا تم تأجيلهما مرة أخرى بسبب الانتشار الرهيب لفيروس كورونا في الجزائر وعديد دول “القارة السمراء”.

في إنجلترا شهدت مواجهة ويست هام الودية أمام سيلتك الإسكتلندي، تسجيل الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، هدفا رائعا، في المباراة التي عرفت فوز النادي الإنجليزي بنتيجة ساحقة 6-2.

وجاء هدف بن رحمة، في الدقيقة 58، أظهر فيه الدولي الجزائري مهارة فائقة، بعدما استلم الكرة وهو منفرد بمرمى سيلتك، ثم راوغ المدافع وحارس المرمى في وقت واحد، ليضع الكرة بعد ذلك بسهولة في الشباك، مع العلم أن بن رحمة يخوض موسمه الثاني مع وست هام، وهو الذي يلعب له منذ صيف 2020 قادما من برينتفورد.

وفي إيطاليا، فاز ميلان على مودينا بخمسة أهداف دون مقابل في مباراة ودية استعدادية للموسم المقبل، بمشاركة الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، الأخير أدى مباراة كبيرة وقدم تمريرتين حاسمتين في هذا اللقاء.

وباتت الصحافة الإيطالية في الآونة الأخيرة، تتحدث عن بن ناصر “جديد” مختلف عن ذلك اللاعب الذي فشل في الظهور بشكل جيد، خلال الموسم الماضي، بسبب لعنة الإصابات العضلية، وهذا بعد تألقه في التدريبات والمباريات الودية لفريقه قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويراهن بن ناصر الذي غاب عن آخر تربص للمنتخب الوطني في ماي المنصرم بسبب خضوعه لعملية جراحة على مستوى القدم، على أداء موسم كبير مع الميلان، لاسيما وأن العملاق الإيطالي سيشارك هذا الموسم في أقوى منافسة أوروبية، ألا وهي رابطة الأبطال.

كما يواصل آدم وناس خوض المواجهات الودية مع نادي نابولي، ولو أن حظوظ بقائه في النادي تضاءت كثيرا، رغم ان المدرب الجديد للنادي سباليتي أصل في البداية على ضرورة الاحتفاظ به.

وفي هولندا، أبدع الدولي الجزائري رامز زروقي، في مباراة فريقه تفينتي إنشخيده والمنافس نادي دين هاغ، في المباراة التي انتهت بنتيجة التعادل هدفين لمثليهما. وسجل متوسط الميدان زروقي هدفي فريقه تفينتي إنشخيده، في الدقيقتين 48 و57.

ويلعب رامز زروقي وفريقه تفينتي إنشخيده الهولندي مباراة تحضيرية أخرى، أمام نادي لازيو الإيطالي (محمد فارس)، مساء 7 من أوت المقبل.

وكان رون يانس، مدرب نادي تفينتي الهولندي، قد واصل تزويد نجمه الجزائري بالثقة وتشجيعه على تأدية موسم استثنائي، حيث بادر إلى منحه شارة القيادة في المواجهات الودية الأخيرة.

وفي فرنسا، تمكن رياض بودبوز من تسجيل هدف عن طريق ركلة جزاء، رفقة فريقه سانت ايتيان في اللقاء الذي خسره بنتيجة (2-3) ضد كليرمون فوت، بقيادة الجزائر الآخر حكيم زدادكة.