“المحتشد” صفحة مظلمة في تاريخ فرنسا

إنطلاق فعاليات "شهر المسرح" بالمسرح الوطني :

أفتتحت أمس، بالمسرح الوطني محي الدين بشطارزي، فعاليات “شهر المسرح” بعرض مسرحية ” المحتشد”، إنتاج المسرح الجهوي مصطفى كاتب لسوق هراس، ضمن الاحتفالات بستينية الاستقلال، برعاية وزراة الثقافة والفنون.

العرض هو قصة حقيقية بمدينة سوق هراس، إخراج سيف الدين بن دار، نص جلال خشاب، سينوغرافيا وإشراف عام عبد الرحمان زعبوبي، ومدير الإنتاج إسلام محمد عباس.

ويتلخص محتوى العرض، في فكرة التحرر التي يحلم بها كل سجين، إيمانا بالحق في تقرير المصير، وهو ما أمن به الشعب الجزائري، طيلة حقبة الاستعمار، رغم الوعود الكاذبة من طرف هذا الأخير، بل أكثر من هذا، قيد كل أفكار التحرر و حبس كل من يطالب بها، وهذا بوضع محتشد، لسجن من يؤمن بفكرة التحرر ، بالقمع والظلم والأعمال الوحشية والهمجية، التي عرّت شعار الحرية والمساواة والعدالة التي كان ولا يزال يتغنى بها المستدمر الغشيم. محتشد، تمارس فيه الحياة اليومية تحت المضايقات و التهديد في تلك الفترة، على غرار يوميات قمرة زوجة سالم المناضل، ممرضة مناضلة، تبحث عن الاستقرار، زوجة حامل، لا تريد أن تلد في المحتشد وتتمنى لو عاشت يوما واحدا خارج أسوار هذا المحتشد، توكل لها مهمة إدارة عيادة المحتشد.

و لخضر حكيم المحتشد، وهو معطوب حرب الرجل الشجاع الذي يكن العداء لفرنسا، يظهر من خلال حواره مع جنود المستعمر أو مع ” الحركي” داخل المحتشد، بالإضافة إلى نجمة و زوجها، الذي لعب دور ” الحركي ” في الثورة، لكنه يظهر في نهاية العرض، أنه كان مندسا من أجل مهمة أكبر، وكلت له من طرف الجبهة في شخص ” يوسف”.

وهذا وقد تداول على عرض أحداث هذه المسرحية كل من: عابل بووشمة، توفيق رابحي، العيد بن عمارة، حكيم بن خالد، يسرى منار، هناء شغرور، هارون الرشيد رغيس.

هي صفحة مظلمة في تاريخ فرنسا، قدمها أعضاء عرض المحتشد”، لخصوا في سبعين دقيقة تقريبا، معاناة شعب أمن بالحرية التي سلبت منه، من طرف المستدمر، لكنه استردها، بعد كفاح طويل.